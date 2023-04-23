Единая неделя иммунизации стартует в Петербурге 24 апреля

Единая неделя иммунизации (ЕНИ) в Санкт-Петербурге пройдет с 24 по 30 апреля, во время нее горожане смогут бесплатно узнать исчерпывающую информацию о вакцинации от различных видов заболевания, сообщила пресс-служба городского Роспотребнадзора.

Всю неделю в городе будут проводиться мероприятия по информированию населения о вакцинации. В частности, специалисты будут доносить информацию о праве детей на защиту против инфекционных болезней, о преимуществах иммунизации как профилактического средства и коллективного аспекта вакцинации. Петербуржцам расскажут, почему важно вакцинироваться от коклюша, кори, столбняка и дифтерии.

Ожидается, что в ЕНИ примут участие представители исполнительной власти районов, муниципальных образований, представители органов образования и здравоохранения Петербурга и учащиеся школ.

ЕНИ проводится ежегодно в рамках Всемирной недели иммунизации по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2005 года.

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