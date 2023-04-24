Главные анонсы 24 апреля

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест петербурженки Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

24-25 апреля в рамках российского председательства министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил глав внешнеполитических ведомств, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, принять участие в министерских заседаниях Совета Безопасности.

В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета директоров «Газпрома».

В Москве состоится заседание совета директоров « Московской биржи».

Правительство Болгарии введет запрет на зерна с Украины.

Совет Европы рассмотрит заявку непризнанного Косова на вступление на внеочередном заседании.

В Мадриде верховный суд Испании проведет заседание по делу бывшего члена каталонского правительства Клары Понсати, обвиняемой в неповиновении органам правопорядка за участие в организации референдума.

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о взыскании 52,3 млн руб. в пользу комитета по имуществу и земельным отношениям Магнитогорска у хоккейного клуба «Металлург».

В Москве закроется на реконструкцию Рижский вокзал.

В Великобритании запланирована 48-часовая забастовка работников нефтегазовой отрасли с требованием повышения оплаты труда.

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