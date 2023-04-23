Главные анонсы 24–30 апреля

24 апреля, понедельник
В Остенде (Бельгия) пройдет Саммит Северного моря, в котором примут участие главы стран и министерств энергетики Германии, Франции, Дании, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Великобритании.
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский.
25 апреля, вторник
В Нью-Йорке в Совбезе ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдут открытые дебаты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Начнется заседание межправительственной комиссии России и Шри-Ланки по экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции.
В США президент Джо Байден может заявить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.
26 апреля, среда
В Екатеринбурге Октябрьский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) о дискредитации вооруженных сил РФ.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут президента Южной Кореи Юна Сок Ёля с супругой Ким Гон Хи.
27 апреля, четверг
В Турции будет завезено ядерное топливо на строящуюся при поддержке «Росатома» АЭС «Аккую».
Во всех регионах России пройдет историческая акция «Диктант Победы».
28 апреля, пятница
В Москве пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Папа римский Франциск начнет апостольский визит в Венгрию.
29 апреля, суббота
Гендиректор сервиса Avito Владимир Правдивый покидает свой пост, руководство бизнесом перейдет к правлению.
В Грузии пройдут промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы.
30 апреля, воскресенье
В Узбекистане пройдет референдум по новой конституции.