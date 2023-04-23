Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Официально о расписании президента на новой неделе пресс-служба Кремля не сообщала. Заседание Совета состоится в День российского парламентаризма. Тема заседания пока неизвестна.

Кроме того, на новой неделе Владимир Путин должен принять участие по телемосту в церемонии запуска атомной электростанции «Аккую» в Турции. Предварительно мероприятие также запланировано на 27 апреля.

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