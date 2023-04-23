Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин ушел в отставку

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подал в отставку. Врио губернатора края Михаил Котюков принял заявление господина Лапшина. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Лапшин

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Юрий Лапшин

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Как пояснил господин Лапшин, он «посчитал правильным» подать в отставку после ухода с поста главы региона Александра Усса, правительство которого возглавлял. Он напомнил, что получил приглашение на должность от господина Усса и проработал на своем посту пять лет.

«У нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом»,— сказал Юрий Лапшин, его слова привела пресс-служба правительства.

Как следует из справки на сайте правительства Красноярского края, до 2009 года Юрий Лапшин работал в различных бизнес-структурах. В 2009 году он стал министром финансов Республики Хакасия, в 2011–2014 годах был врио первого заместителя председателя правительства Хакасии.

В 2014 году стал заместителем председателя правительства Красноярского края, в 2018 году — председателем правительства Красноярского края.

20 апреля президент Владимир Путин принял отставку экс-главы Красноярского края Александра Усса. Он возглавил регион в 2017 году, срок его полномочий заканчивался в сентябре 2023 года. Врио губернатора Красноярского края стал экс-замминистра финансов Михаил Котюков. Господин Усс сказал, что получил предложение о работе на федеральном уровне. В Кремле сообщили, что его новым местом работы может стать Совет федерации.

Подробнее о новом губернаторе края — в материале «Ъ» «Красноярскому — край».

Олеся Павленко