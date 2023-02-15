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Объем дорожного фонда Краснодарского края в 2023 году увеличен на 16%

Законодательное собрание Краснодарского края проголосовало за увеличение объема краевого дорожного фонда на 6,7 млрд руб., в 2023 году прирост составил 16% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает пресс-служба администрации края.

Общий объем дорожного фонда Кубани достигнет 51,7 млрд руб., средства будут направлены на строительство, ремонт и содержание региональных и местных дорог, а также на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

За счет средств национального проекта будет отремонтировано около 100 км дорог. В 2023 году планируется завершение работ на новом Яблоновском мосту, продолжится строительство трассы Краснодар-Ейск. Также будут отремонтированы мосты в Новороссийске, Армавире и еще в нескольких муниципалитетах Кубани.

Анна Перова, Краснодар

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