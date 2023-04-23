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КПРФ выдвинет кандидата на выборы губернатора Новосибирской области

Мэр Новосибирска первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть сообщил, что партия выдвинет своего кандидата для участия в выборах губернатора Новосибирской области, которые состоятся в сентябре этого года. КПРФ не участвовала в двух последних избирательных кампаниях главы региона.

“В связи с политической обстановкой, которая сложилась сегодня в Новосибирской области, я заявляю для всех наших союзников – мы будем участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора. Сегодня кадровая комиссия проводит консультации с активом, партийными организациями. Мы предложим Центральному комитету наши кандидатуры”, – цитирует мэра обком КПРФ. Анатолий Локоть уточнил, что решение будет принято в ближайшее время, а кандидат-коммунист станет “консолидирующей фигурой для всех левых сил, сторонников КПРФ”.

Ранее стало известно о том, что в выборах примет участие действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В период избирательной кампании ему будет оказывать помощь официально открытый в Новосибирске в пятницу штаб общественной поддержки “Единой России”, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

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Илья Николаев

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