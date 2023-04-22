В Москве вручили «Золотую маску»

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко объявлены лауреаты XXIX фестиваля «Золотая маска». В конкурсе спектаклей драматического театра лучшим спектаклем большой формы стал «Р» (театр «Сатирикон» имени Райкина, Москва), лучшим спектаклем малой формы — «Ребенок» (Камерный театр, Воронеж).

«Золотую маску» также получили:

опера «Мертвый город» (театр «Новая опера» имени Колобова, Москва);

(театр «Новая опера» имени Колобова, Москва); балет «Катарина, или Дочь разбойника» (Театр оперы и балета имени Хворостовского, Красноярск);

(Театр оперы и балета имени Хворостовского, Красноярск); современный танец «Место, которого еще не было» (проект Ксении Михеевой, Санкт-Петербург, и Союза театральных деятелей России);

(проект Ксении Михеевой, Санкт-Петербург, и Союза театральных деятелей России); оперетта/мюзикл «Три товарища» (Театр-Театр, Пермь);

(Театр-Театр, Пермь); куклы «Белая уточка» (Центральный театр кукол имени Образцова, Москва).

Лауреатами премии в драме стали:

лучшая женская роль — Виктория Верберг, Елизавета, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва;

лучшая мужская роль — Анатолий Григорьев, Каренин, «Анна Каренина», театр «Старый дом», Новосибирск;

лучшая женская роль второго плана — Наталья Петрова, Анна Николаевна, «Морфий», Театр драмы имени Пушкина, Псков;

лучшая мужская роль второго плана — Сергей Погосян, барон Берли, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва.

В опере:

лучшая женская роль — Марина Нерабеева, Мари, Мариэтта, «Мертвый город», театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова, Москва;

лучшая мужская роль — Павел Назаров, Тонио, «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск;

лучшая работа режиссера — Владиславс Наставшевс, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета имени Чайковского, Пермь;

лучшая работа дирижера — Валерий Кирьянов, «Аида», театр «Геликон-Опера» п/р Дмитрия Бертмана, Москва.

В балете/современном танце:

лучшая женская роль — Елена Свинко, Катарина, «Катарина, или Дочь разбойника», Театр оперы и балета имени Хворостовского, Красноярск;

лучшая мужская роль — Георги Смилевски-мл., Меркуцио, «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва;

лучшая работа дирижера — Антон Гришанин, «Танцемания», Большой театр, Москва;

лучшая работа балетмейстера/хореографа — Слава Самодуров, «Танцемания», Большой театр, Москва.

В оперетте/мюзикле:

лучшая женская роль — Александра Урсуляк, Салли Боулз, «Кабаре», Театр наций, Москва;

лучшая мужская роль — Олег Савцов, Конферансье МС, «Кабаре», Театр наций, Москва;

лучшая роль второго плана — Елена Шанина, фрау Шнайдер, «Кабаре», Театр наций, Москва;

лучшая работа режиссера — Евгений Писарев, «Кабаре», Театр наций, Москва;

лучшая работа дирижера — Татьяна Виноградова, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь.

Премия «Золотая маска» присуждается на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего театрального сезона за творческие достижения в области театрального искусства, вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет и современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол, эксперимент. Первая церемония вручения «Золотой маски» состоялась в 1995 году.

Мария Федотова