МИД ФРГ объяснил высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб

Министерство иностранных дел Германии заявило, что целью высылки российских дипломатов из ФРГ было сокращение присутствия спецслужб России на немецкой территории. Ранее МИД РФ заявил об ответной высылке немецких дипломатов.

«Действительно, на протяжении последних недель правительство Германии вело переговоры с российской стороной относительно присутствия персонала в соответствующих внешнеполитических представительствах. Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии»,— говорится в заявлении МИД ФРГ, которое приводит NTV.

При этом в ведомстве «отвергли» хронологию событий, описанную ранее сегодня, 22 апреля, представителем МИД России Марией Захаровой. Она сказала, что Берлин заранее уведомил Москву о планах выслать российских дипломатов, однако попросил не говорить об этом публично. Примерно три недели назад, заявила Мария Захарова, эта информация появилась в немецких СМИ. МИД ФРГ свою версию событий не предоставил.

По информации источника Bild, Москву покинули 34 немецких дипломата. Общая численность дипломатического корпуса в ФРГ — 90 человек. Сколько российских дипломатов покинуло Берлин, неизвестно. МИД РФ утверждал, что речь идет о высылке свыше 20 дипломатов.

Лусине Баласян