Из Петербурга в Евпаторию запустят ежедневные прямые поезда

Поезд «Таврия» №179/180, следующий по маршруту Петербург-Евпатория, начнет курсировать каждый день. Ранее рейс ходил через день, рассказали в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс».

Поезд будет отправляться из Петербурга в 19:16, время прибытия в Евпаторию — через день в 13:50. Отъезд из Евпатории планируется в 17:55, прибытие в Петербург — через день в 13:01. Рейс следует с остановками в Твери, Рязани, Воронеже, Ростове, Тамани. 2-3 раза в неделю во время остановки в Чудово к поезду будут подцеплять вагоны беспересадочного сообщения, которые проследуют из Пскова и Великого Новгорода.

В компании также добавили, что в мае-июне 2023 года изменится расписание другого рейса — №7/8 по маршруту Петербург-Севастополь. Поезд будет отправляться из Петербурга в 15:16, от станции Чудово он отъедет в 16:22, из Угловки — в 17:33, из Бологого — в 18:01, из Твери — в 19:21

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