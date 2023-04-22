Что происходит в Белгороде: боеприпас вывезли из жилого сектора, эвакуированных из 17 многоэтажек возвращают домой

15:40. По словам жителей, процесс эвакуации с момента информирования до посадки в автобусы занял около десяти минут.

15:37. Бойцы территориальной обороны покидают оцепление.

15:34. Электроснабжение эвакуированных жилых домов восстановлено.

15:28. Эвакуированные занимают места в автобусах.

15:21. Автобусы готовятся отвозить эвакуированных в дома, сообщили региональные власти.

15:19. Белгородские медики в ходе эвакуации вывезли 11 человек, из которых семь было направлено в пункт временного размещения в «Белгород-Арену», двое отправились к родственникам и еще двое госпитализированы в Белгородскую ЦРБ. При осмотре один от госпитализации отказался, второй был госпитализирован в неврологическое отделение, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

15:14. Проспект Ватутина от улицы Королева до улицы Губкина открыт для движения автотранспорта.

15:10. Боеприпас увезли с места падения. Эвакуированных начинают возвращать в дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

14:57. В пунктах временного размещения организованы пункты оказания медицинской помощи, в том числе для маломобильных граждан.

14:45. Маломобильных и лежачих жильцов из зоны эвакуации на автомобилях скорой помощи транспортируют в больницы, чтобы они находились под наблюдением врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одну из первых фотографий найденного на улице Шаландина боеприпаса опубликовал телеграм-канал "Белгород №1"

Фото: пресс-служба Одну из первых фотографий найденного на улице Шаландина боеприпаса опубликовал телеграм-канал "Белгород №1"

Фото: пресс-служба

14:38. Из-за обнаружения в Белгороде боеприпаса большой мощности введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов. По его словам, задействованы все экстренные службы:

«Определена 200-метровая зона, в которой может наблюдаться поражение.

Специалисты-взрывотехники оценили обстановку.

Боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен.

После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать его автокраном и вывозить в Яковлевский городской округ для уничтожения».

14:31. «Риск (для зданий.— "Ъ") сейчас спрогнозировать невозможно. Но оперативные службы прогнозируют, что максимально безопасно будут проведены все действия, которые не повлекут серьезных изменений в конструктивных элементах зданий»,— сообщил министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев.

14:28. Саперы лопатами продолжают раскапывать котлован вокруг ушедшей в землю авиабомбы. Это следует из фотографии, опубликованной каналом «Белгород №1».

14:26. В эвакуированных домах отключили все энергоресурсы. Об этом рассказал министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев.

14:14. Первые эвакуированные прибывают в «Белгород-Арену».

14:11. Эвакуируемые автомобили отвозят к кинотеатру «Русич» в 600 метрах от точек эвакуации, сообщает «Белгород №1».

13:56. На прилегающих к месту эвакуации улицах образовались заторы длиной до 2,5 километров.

13:51. «Известия» утверждают, что обнаруженный боеприпас — авиабомба ФАБ-500.

13:49. С улицы Шаландина начали эвакуировать автомобили.

13:47. Бойцы территориальной обороны задействованы в обеспечении эвакуации жителей. Видеозапись с ними распространило правительство региона.

13:39. Эвакуируемых жителей домов разместят в «Белгород-Арене».

13:32. Водоканал сообщил об отключении «на время проведения работ» водоснабжения в девяти многоэтажках на улицах Шаландина, Губкина и на проспекте Ватутина.

13:23. 50 сотрудников городских управ проводят поквартирный обход эвакуируемых домов в Белгороде для информирования об алгоритме действия. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

«Людям предложат с документами и вещами первой необходимости пройти в автобусы на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях.

В ПВР будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь»,— рассказал глава города.

По его словам, автомобили на парковках, которые владельцы не могут вывезти, будут перевезены в безопасные места: работает два эвакуатора.

Глава города попросил сохранять спокойствие, «отнестись с пониманием и действовать четко в соответствии с инструкциями сотрудников администрации и полиции».

13:00. Первые колонны автобусов прибыли на точки сбора.

12:51. К 13:00 в районе дома 5а по улице Шаландина и в районе дома 30 на малой улице Губкина будут организованы два пункта сбора. Выделено 90 автобусов.

Эвакуация предстоит жителям домов:

по улице Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9;

по улице Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б;

по проспекту Ватутина, 18б, 22а, 22, 16.

«Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции»,— заверил губернатор Вячеслав Гладков.

12:50. В ходе обследования дома в Белгороде на улице Шаландина, 15, пострадавшего после падения российской авиабомбы с бомбардировщика в ночь с 20 на 21 апреля, саперы обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны будут обезвреживать его на полигоне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Жителей будут вывозить в пункты временного размещения, которые уже обеспечены горячим питанием.

Напомним, произошедший в четверг вечером взрыв на перекрестке улицы Губкина и проспекта Ватутина в Белгороде Минобороны объяснило нештатным падением боеприпаса с Су-34. Пострадало три человека, несколько квартир и автомобилей.