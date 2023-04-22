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Коммерсантъ FM
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В Общественной палате предложили продавать крепкий алкоголь с 21 года

В Общественной палате (ОП) предлагают повысить возраст, с которого разрешено покупать крепкую алкогольную продукцию (от 16,5 градуса), до 21 года. О планах разработать такие поправки сообщил на круглом столе председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей»,— рассказал «Известиям» господин Рыбальченко.

Кроме того, члены ОП предложат запретить продажу спиртного в выходные и праздничные дни. В частности, запрет касается Дня знаний (1 сентября) и Международного дня защиты детей (1 июня). Обращение в Госдуму, правительство, Совет федерации и региональные органы власти ОП намерена подготовить и направить в ближайшее время.

Участники круглого стола объяснили необходимость поправок ростом потребления алкоголя. По оценкам Минздрава, с 2008 по 2021 год объем потребления снизился на 43% — с почти 16 л до 9 л на душу населения в год, но затем начался рост. В Росалкогольрегулировании подтвердили, что объем продаж алкоголя в 2022 году в России увеличился на 3,3% год к году, превысив 226 млн декалитров. Рост спроса на крепкий алкоголь отмечался и в 2021 году.

В январе 2022-го депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни. Норильский горсовет выступал с предложением на шесть часов сократить время продажи алкоголя в магазинах. В мэрии инициативу поддерживали, отмечая рост числа преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Депутат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Бурляев считает нужным ввести в школах уроки трезвости, а в вузах — предмет «собриология» (наука об отрезвлении общества).

Лаура Кеффер

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