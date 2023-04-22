Кондитерская фабрика «Пермская» регистрирует новый бренд вафель

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Любимая буренка». По данным сервиса Znakoved, заявка была подана 14 марта, решения по ней пока нет. Указано, что под этим брендом кондитерская фабрика планирует выпускать вафли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации на сайте АО, в настоящее время фабрика производит девять разновидностей вафель под маркой самой фабрики, а также под брендами «Кыял», «Честный состав» и «Правильные сладости».

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется гендиректором Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, а помимо них и вафель в ассортименте фабрики есть пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что фабрика регистрирует товарный знак, под которым намерена выпускать мармелад в форме медвежат, похожий на жевательные конфеты ушедшей из РФ немецкой компании Haribo. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» составила 820,1 млн руб., чистая прибыль — 11,6 млн руб.