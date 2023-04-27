События и тренды

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в феврале 2023 года жители России могли составить «Национальный календарь событий» года из тысячи с лишним предстоящих проектов семидесяти регионов страны.

По итогам голосования лучшими стали: межрегиональный фестиваль железа в Кировской области, «Казачий разгуляй на Хопре» в Саратовской, «Осада Азова 1641 года» в Ростовской, «Белгородская черта» и фестиваль «Вишневарово» в Тамбовской области.

Наряду с «Вишневарово» (на который, кстати, удобнее добираться через Пензу), Тамбовщина приглашает на всероссийский фестиваль «Кадетская симфония», «Осенние дары русской усадьбы», праздник пирога в Ржаксинском районе, «Семейный пикник» в Жердевке, 400-летие Моршанска, конноспортивный праздник в Шапкино и широкое празднование 150-летия Сергея Рахманинова. «Одно событие может повлечь за собой целую цепочку,— рассказала на презентации исполняющая обязанности министра туризма и молодежной политики Тамбовской области Ирина Чемерчева.— Люди сначала остаются на несколько дней, потом приезжают снова и привозят других гостей, могут съездить куда-то к соседям».

При разработке туров операторам приходится учитывать, в том числе, и современные тренды — такие как стремление туристов поразить воображение подписчиков в соцсетях. Чтобы путешественник мог выложить оригинальный снимок в своем аккаунте, представители индустрии подбирают красивые локации и необычные объекты. Например, горящий источник минеральной воды с метаном около поселения Белиджи в Дагестане, где можно искупаться в огне и не обжечься (эксперты «Туту.ру» рекомендуют приезжать к нему ночью — на машине из Дербента). Или памятник природы регионального значения «Урочище Кордон» в Астраханской области, где в июне массово цветут кактусы. Или спортивно-стрелковый клуб «Союз» в Калужской области, где можно не только осмотреть стрелковое оружие и военную технику в музеях, но и пострелять самому и прокатиться на бронемашине.

Любителям активного отдыха предлагают трекинг (озеро Треугольное в Карели, Березовская балка близ Кисловодска, поселок Гуамка в Краснодарском крае, заповедник «Столбы» в Красноярске), рафтинг (Шуя и Кереть в Карелии, Ай, Чусовая, Вишера и Нугуш на Урале), дайвинг (Байкал, урочище Джангуль на Черном море, озеро Телецкое на Алтае), яхтинг (Новая Земля, Ладога, Архангельская область) и даже виндсерфинг — в июле и августе им можно заниматься не только в тропиках, но и на Плещеевом озере, озере Ильмень, в Тольятти.

Вероника Зубанова