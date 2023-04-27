«Зрение» расширяет границы

Петербург заслуженно снискал славу центра культурного и событийного туризма, но здесь активно развиваются и иные туристические направления — в частности, медицинский туризм, и это не только санаторно-курортное лечение. А некоторые медицинские учреждения сами создают объекты туристической инфраструктуры и новые достопримечательности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Номер люкс мини-отеля «Зрение» Фото: Иван Сорокин Лазерная коррекция зрения Фото: Дмитрий Сермяшко Следующая фотография 1 / 2 Номер люкс мини-отеля «Зрение» Фото: Иван Сорокин Лазерная коррекция зрения Фото: Дмитрий Сермяшко

Медицинских туристов в Северную столицу привлекают первоклассные клиники, куда можно приехать на лечение или операцию. Клиники, оснащенные инновационным оборудованием, где опытные врачи применяют передовые медицинские технологии. Иногда и само учреждение, в котором турист или житель города решает свои вопросы со здоровьем, может стать достопримечательностью. В этом направлении движется центр «Зрение» — медицинский проект, в который интегрированы офтальмологическая клиника, центр обучения врачей, музей, кафе, отель и необычная арт-галерея.

Познать историю

Первый в России музей очков знакомит с историей оптического дела. В нем представлены оправы XVII–XIX веков из разных стран, солнцезащитные и корригирующие очки, сувенирные и забавные модели, очки для мотоциклистов, пенсне, лорнеты, театральные бинокли. Экспозиция — гордость Юлии Карбовской, члена Международного офтальмологического клуба коллекционеров (Ophtalmic Antiques Inetrnational Collector’s Club).

Коллекция демонстрируется на постоянной основе в салоне оптики, где также можно пройти профессиональную диагностику зрения и заказать очки. Оптический стилист подберет оправу и посоветует брендовые аксессуары для индивидуального стиля.

Видеть и созерцать

Еще одно ноу-хау центра «Зрение» — интегрированный в многоуровневое пространство арт-проект. Интерьеры клиники превратили в необычную галерею — «культурный маршрут». В основе концепции проекта — осознание, что медицина и искусство ближе, чем кажется на первый взгляд.

«Врач-офтальмолог дарит человеку не просто хорошее зрение, но и целый мир, способность видеть, созерцать,— говорит главный врач центра «Зрение» Никита Даль.— Художник же делится своим видением. Поэтому мы решили объединить офтальмологию и изобразительное искусство».

Первая выставка открылась в марте, смена экспозиций запланирована раз в два месяца.

Отдохнуть с комфортом

Отель при клинике — уже тренд: все чаще коммерческая деятельность лечебных учреждений связана со сферой гостиничного бизнеса. Однако отель центра «Зрение» доступен не только для пациентов: удачная локация рядом со станцией метро «Спортивная», уютные номера с видом на Неву и качественный сервис делают его востребованным у многих приезжающих ознакомиться с достопримечательностями Петербурга.

Завтрак можно заказать прямо в номер или же можно переместиться в кафе «Даль», из окон которого открывается панорама на малую Неву, Васильевский и Петровский острова, Тучков мост.

Прокачать скиллы

Услугами отеля часто пользуются иногородние офтальмологи и оптометристы, приезжающие прокачать свои скиллы в центр «Зрение. Образование». Этот проект реализует актуальные программы профобучения и повышения квалификации медработников, разработанные на базе многолетнего опыта работающих в центре врачей. Программы сочетают теоретические занятия с приемом реальных пациентов в клинике.

Деятельность обучающего центра лицензирована: слушатели получают официальные документы (удостоверения и сертификаты гособразца), начисляются баллы НМО.

Проверить и подлечить

И все же в первую очередь «Зрение» — это частная клиника, оснащенная современным оборудованием, где на экспертном уровне организована помощь пациентам любого возраста. Врачи-офтальмологи и хирурги клиники имеют огромный опыт и владеют передовыми методиками лечения даже самых сложных заболеваний глаз.

Пациентам доступны все виды лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма (ReLEX SMILE, Femto Lasik, ФРК); замена хрусталика при катаракте (операция длится около 10 минут под местным обезболиванием); лазерное удаление новообразований в области века; кератопластика; помощь при различных редких заболеваниях. Есть и Центр детской офтальмологии, где детский психолог помогает маленьким пациентам избавиться от тревог и страхов.

Поменять фокус

По оценкам экспертов, в 2019–2021 годах офтальмологические услуги петербургских клиник были востребованы у туристов из Европы, сейчас идет перефокусировка на внутренний рынок, туристов из стран СНГ и Азии. Но самим медучреждениям не так уж важно, откуда именно приезжает пациент. Принять готовы всех.

«Гостям Петербурга, которым нужна квалифицированная медицинская помощь, мы обеспечим все удобства,— отмечает главный врач.— Пациента встретят в аэропорту или на вокзале и сопроводят в клинику, а маломобильному пациенту закажут специальное такси. Наш операционный консультант поможет с приобретением билетов, оформлением визы, переводом документов, организацией проживания. Также наши сотрудники помогут гостям организовать культурную программу».

Вера Кочеткова