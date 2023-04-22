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Коммерсантъ FM
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ЦБ поможет коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов с россиян

Центробанк (ЦБ) подготовит для банков, микрофинансовых организаций и коллекторов рекомендации по синхронизации взыскания долгов физлиц, у которых есть обязательства перед несколькими кредиторами. По данным Бюро кредитных историй (БКИ), у 35% российских заемщиков есть два и более кредитов в разных банках.

О планах ЦБ рассказал начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Алексей Чирков на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Он уточнил, что ЦБ заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения, предусматривающие единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего клиента.

В Сбербанке заявили, что у кредитных организаций «разные подходы» к сбору долгов. «Мы помогаем клиенту только по тем кредитам, что есть у нас в "Сбере", но, по данным БКИ, наши клиенты еще имеют обязательства в других банках, и у нас разные подходы к урегулированию и взысканию, у нас разные скоринговые модели: мы, например, можем предоставить реструктуризацию, а другие банки — нет»,— сказал на той же конференции глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Денис Кузнецов (цитата по РБК).

По его словам, банк поддерживает идею заключения соглашений о едином подходе к работе с должником. Весной 2022 года «Сбер» начал работать как координатор в процессах урегулирования долгов своих клиентов-физлиц в других банках, уточнил господин Кузнецов. «Мы пошли чуть дальше и сделали этот сервис в онлайн-банке — клиент может сказать, что у него есть обязательства перед другими банками, а уже мы будем с ними договариваться о единых правилах реструктуризации»,— объяснил топ-менеджер.

Согласно его презентации, партнерами «Сбера» выступают девять банков: ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банк, Газпромбанк, Росбанк, МТС-банк, Совкомбанк и «Дом.РФ». «Сбер» планирует создать единый сервис, с помощью которого кредиторы могли бы «в одном месте подписывать условия реструктуризации и также договариваться», а клиент направлял бы только одно заявление об отсрочке.

За 2022 год почти 5% участников рынка профессионального взыскания были отнесены Федеральной службой судебных приставов к категориям «высокого» и «значительного» риска. Такие компании хотя бы раз за прошедший год допустили значительное нарушение законодательства, например угрожали должникам.

Подробности — в материале «Ъ» «Коллекторов разнесли по рискам».

Лаура Кеффер

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