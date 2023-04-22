Начальника департамента по культуре Томской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Кировский суд города Томска отправил под домашний арест начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«Судья постановил избрать в отношении обвиняемого Волка Павла Леонидовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 28 дней»,— цитирует ТАСС слова судьи.

Накануне региональное СУ СКР сообщило о задержании Павла Волка по подозрению мошенничестве в крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Его задержали по делу о хищении около 900 тыс. руб. у Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. По данным следствия, с 2009 по 2017 год у колледжа похищались средства с выплатой зарплаты сотруднику, фактически не выполнявшему трудовых функций. Неизвестно, признал ли Павел Волк вину.

Павел Волк занял пост начальника департамента по культуре Томской области в 2012 году. В 1989-м господин Волк окончил фортепианный факультет Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, в 2002-м — международный факультет управления Томского госуниверситета.

Олеся Павленко