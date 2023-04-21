Главу департамента культуры Томской области задержали по подозрению в хищении около 900 тыс. рублей

В Томске задержан начальник департамента культуры региона. Согласно информации областного управления Следственного комитета России (СКР), чиновник подозревается в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). По данным сайта департамента, ведомство с 5 июня 2012 возглавляет Павел Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент по культуре Томской области Фото: Департамент по культуре Томской области

По данным СКР, речь в уголовном деле идет о хищении около 900 тыс. руб. у Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. «С сентября 2009 года по июнь 2017 года было совершено хищение денежных средств колледжа, выделявшихся на оплату зарплаты сотруднику, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период трудоустройства»,— сообщили в следственном ведомстве, добавив, что предполагаемая сумма хищений составляет около 900 тыс. руб. Признал ли вину глава департамента, неизвестно.

Павел Волк родился 12 апреля 1963 года. В 1983-м он окончил фортепианное отделение Томского музыкального училища, в 1989-м — фортепианный факультет Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, получив квалификацию «преподаватель фортепиано, концертмейстер». В 2002 году господин Волк получил второе высшее образование — окончил международный факультет управления Томского госуниверситета.

В июне 2012 года Сергей Жвачкин, занимавший в то время пост губернатора Томской области, назначил Павла Волка главой департамента культуры. «Павел Леонидович — очень достойный человек, сам музыкант. Он прошел через непростую процедуру конкурса успешно и сегодня приступил к исполнению своих обязанностей»,— заявил тогда глава региона.

Константин Воронов, Новосибирск