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Коммерсантъ FM
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Гросси заявил о признаках подготовки к военным действиям в районе ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе практически ежедневно слышали обстрелы в районе Запорожской АЭС, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. В какой-то момент им было приказано укрыться на станции из-за потенциальной опасности. Сам глава МАГАТЭ считает, что ведется подготовка к военным действиям.

«Я видел явные признаки приготовлений к ведению военных действий в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор наши эксперты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, иногда предполагались интенсивные обстрелы недалеко от ЗАЭС. Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции»,— говорится в его заявлении на сайте МАГАТЭ.

Эксперты агентства выявили обширные повреждения окон в турбинном зале четвертого энергоблока. Они считают, что повреждения не могли быть вызваны взрывами наземных мин. МАГАТЭ занимается выяснением причин.

Господин Гросси пообещал продолжать настаивать на установлении защиты ЗАЭС — чтобы на нее не было совершено нападение и чтобы она не использовалась для нападения. МАГАТЭ сообщило, что гендиректор агентства продолжает переговоры с Россией и Украиной.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. МАГАТЭ обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, однако достичь соглашения не удалось. В марте Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. Постпред РФ Михаил Ульянов заявлял, что инициативу «калибруют», чтобы ускорить ее принятие.

Леонид Уварчев

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