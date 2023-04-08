Постпред Ульянов: Гросси калибрует инициативу по безопасности ЗАЭС для ускорения ее реализации

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пытается откалибровать свою инициативу по безопасности на Запорожской АЭС, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что господин Гросси ранее отказался от использования слова «зона» ЗАЭС и обозначил, что предметом защиты будет сама станция без прилегающей к ней территории.

«Как представляется, о затягивании процесса речь не идет. Рафаэль Гросси пытается откалибровать свою инициативу таким образом, чтобы ускорить ее реализацию»,— сказал господин Ульянов ТАСС.

Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС в конце марта. После этого он анонсировал разработку новой концепции защиты станции. Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ встретился в России с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Российская сторона выразила готовность работать над реализацией инициативы по обеспечению безопасности ЗАЭС.

Леонид Уварчев