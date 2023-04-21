Минюст объявил иноагентом главу Bellingcat Христо Грозева

Министерство юстиции России 21 апреля внесло в список иностранных агентов: главу расследовательского проекта Bellingcat (признан иноагентом и нежелательной организацией) Христо Грозева, общественных деятелей Наталью Севец-Ермолину, Эльвиру Вихареву, правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».

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По данным ведомства, господин Грозев (журналист-расследователь из Болгарии, также руководитель проекта Bellingcat, признан в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) распространял, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях, участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной. Ранее сегодня, 21 апреля, суд в Москве заочно арестовал Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении границы.

Госпожа Севец-Ермолина, проживающая за пределами РФ, формировала негативное отношение к военной службе и открыто выступала в поддержку Украины, госпожа Вихарева — распространяла материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о работе госвласти, а также получала поддержку от иностранных источников, сообщает Минюст.

«Школа призывника», по данным ведомства, распространяла недостоверную информацию о работе органов публичной власти, негативные сведения о ВС РФ, выступала против СВО и распространяла материалы иностранных агентов, а «Адвокатская улица» создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, а также склоняла к оказанию финансовой помощи иностранному агенту.

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