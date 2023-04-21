Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста-расследователя и руководителя проекта Bellingcat (признан в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) гражданина Болгарии Христо Грозева, сообщили «Интерфаксу» в суде. Господина Грозева обвиняют в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). В случае признания журналиста виновным ему грозит до двух лет лишения свободы.

«В отношении Грозева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ»,— сообщили в суде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, Христо Грозева обвиняют в организации побега за границу шеф-редактора издания The Insider (признано иностранным агентом и нежелательной организацией) Романа Доброхотова (признан иностранным агентам).

Романа Доброхотова объявили в розыск в сентябре 2021 года, ранее на него также было заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы. По заявлению самого журналиста, он пересек российско-украинскую границу 31 июля 2021 года. В августе 2022 года журналист был заочно арестован.

Христо Грозев участвовал в нескольких расследованиях команды Алексея Навального, он был в числе тех, кто расследовал отравление оппозиционера в августе 2020 года. В декабре МВД РФ объявило журналиста в розыск, о какой статье УК шла речь, не сообщалось. По информации «РИА Новости», против господина Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков.

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Мария Федотова