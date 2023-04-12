Петербуржец подал заявление на Александринский театр за фейки об армии

Зритель постановки «Сирано де Бержерак» в Александринском театре заявил о признаках дискредитации Вооруженных сил России в спектакле. В полицию поступило заявление на имя главного режиссера Николая Рощина, пишет 12 апреля 78.ru.

Господин Рощин является главным режиссером Александринского театра с 2016 года. Его спектакль «Дон Жуан» был признан «Лучшей режиссерской работой» на международном фестивале «TOGA 2002» в Японии. В ноябре 2021 года режиссер получил звание «Заслуженный артист России».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минкульт объявил об отставке художественного руководителя БДТ в Петербурге. Причину, по которой с ним не продлили контракт, не уточняют.

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