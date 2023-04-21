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Путин поручил оптимизировать экспертные советы в органах власти и госкорпорациях

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося 8 февраля 2023 года. Среди поручений — оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Ответственными за выполнение этого поручения значатся премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Доклады о выполнении поручения глава государства ждет к 10 июня.

Им и их подчиненным будет необходимо провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях. К работе советов необходимо привлечь «представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний». Экспертные советы при органах власти и госкорпорациях должны будут сформировать «единую систему экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

В феврале 2023 года глава РАН Геннадий Красников в ходе заседания Совета по науке и образованию предложил упорядочить область экспертизы в России, а также провести ревизию всех экспертных советов и исключить дублирование функций экспертов. По его словам, многие экспертные советы при органах власти и госкорпорациях сейчас «сплошь и рядом» дублируют функции друг друга. Это распыляет человеческие и финансовые ресурсы, снижает качество экспертизы, а участие одних и тех же экспертов сразу в нескольких советах отнимает много рабочего времени, полагает господин Красников.

Александр Кислов

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