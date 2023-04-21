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Коммерсантъ FM
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АПСБ: Банк России приостановил выдачу новых лицензий страховым брокерам

Глава совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Екатерина Якунина сообщила, что Банк России приостановил выдачу новых лицензий страховым брокерам до решения вопроса о возможной отмене лицензирования для этой категории субъектов. В Центробанке это сообщение не комментировали.

«Участники рынка страховых посредников, желающие работать в качестве страховых брокеров, не получают в настоящее время лицензии на брокерскую деятельность из-за ожидающихся рынком решений регулятора»,— цитирует госпожу Якунину «Интерфакс».

По данным ассоциации, сейчас до 50 компаний намерены работать на рынке в качестве страховых брокеров. Эти компании, по словам госпожи Якуниной, «не торопятся получать лицензию из-за ведущихся переговоров о судьбе лицензирования страховых посредников».

Сейчас брокеры сдают отчетность ЦБ, в том числе как страховщики, но по своим формам они объединены в саморегулируемую организацию, исполняют принятые ею общие для всех игроков профстандарты. В случае отмены лицензирования для страховых брокеров, как сообщили в ассоциации, потребуется внести изменения в закон об организации страхового дела в РФ.

О ситуации на страховом рынке читайте в материале «Ъ» «Страховщики проявляют уходчивость».

Александр Кислов

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