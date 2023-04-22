«В юности столкнулся с матерым хамом… дал лопатой по башке»

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Станислав Барецкий, шоумен, музыкант, актер, президент Союза профессиональных ритуальных агентов:

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

— Я с 14 лет работаю на кладбище и повидал много хамства своих коллег по лопате, могильщиков, по отношению к клиентам! Поэтому я к нему отношусь отрицательно. И вообще, в последнее время на кладбищах существует негласное правило — хамов увольнять или просто наказывать: либо рублем, либо физически, так как они мешают бизнесу, портят репутацию.

В юности я столкнулся с матерым хамом, который особенно любил разводить на бабки стариков. Он к тому же был из сидевших, как и большинство работавших как в 1990-е, так и во времена СССР. Однажды увидев, как он грубит и разводит на бабки старушку, я подошел к нему сзади, когда он копал могилу, и дал лопатой по башке. И тот провалялся в могиле до утра. Мне тогда все сошло с рук, так как мой дядя был крутой директор кладбища (его, к сожалению, убили в 1990-е). Мужики над этим дураком долго смеялись, он стал, как говорит молодежь, «зашкварной крысой» и благополучно уволился.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Ширвиндт, народный артист России:

— В силу старости обида за хамство накопилась, конечно. Но я по-прежнему на это не обращаю внимание. Потому что если обращать внимание, то надо делать выводы. А выводы делать невозможно! Проще быть чуть выше этого, на все не нареагируешься. И отвечать бессмысленно, потому что сразу вступаешь на ту же стезю. А это уже для тебя унизительно.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

— Самое лучшее лекарство против хамства — это не ожидаемая встречная агрессия, а наоборот, подчеркнуто вежливое объяснение, что так не нужно делать. Человек должен осознать, что подобное поведение недостойно, не очень красиво.

Проблема в том, что мы сейчас находимся в активном общении в социальных сетях, в онлайне, и там нормы поведения резко отличаются от общепринятых. Поэтому, к сожалению, уровень жесткого общения сейчас вырос.

Я считаю, что у человека может быть тяжелый день, срыв и если он перегибает палку, а ты начинаешь ему в ответ: «Да ты сам такой!» и так далее, то ничего не добьешься. А вот если ты говоришь: «Зачем вы так, давайте спокойно пообщаемся!», это сразу обезоруживает.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Адольф Шаевич, главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР):

— С возрастом стал очень тяжело и плохо реагировать на хамство, которого становится все больше. Сейчас идет накопление всего негативного, а еще сказываются плохое воспитание и образование. Можно соглашаться или не соглашаться с кем-то, но трудно принять в сегодняшнем общении главный довод — «сам дурак».

Сегодня факты для убеждения человека в чем-то — не главный аргумент. Увы! Вспоминаю Мишу Жванецкого, который говорил, что если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР:

— Вообще не надо реагировать! Вспоминаю: я был на заседании труппы в Театре Российской армии, где молодая актриса стала говорить какие-то гадости народной артистке Людмиле Касаткиной. Та рассмеялась и сказала: «Я вас не слышу!»

Реагировал ли я так сам ранее — нет, абсолютно. Это, наверное, с возрастом приходит. Раньше я отвечал что-то: «Тяв-тяв-тяв», а сейчас понимаю, что нужно, улыбаясь, сказать: «Я вас не слышу...» Вообще не отвечать, чтобы собеседник не цеплялся к вам, бессмысленно, раз человек не понимает — это приходит с молоком матери. Я могу ответить за себя, так как я в интернате воспитывался, там закон выживания. Но, наблюдая за великими людьми, учась у них, я тоже стараюсь в себе этот навык вырабатывать.

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Марк Сандомирский, психотерапевт, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук:

— Мое поведение нетипично: я беззвучным шепотом проговариваю свои эмоции, наблюдаю за своими мышечными реакциями и только оставшийся «осадочек» озвучиваю вслух. По принципу экологии эмоций — слово может убить, а может и спасти.

Ответ на хамство зависит от ситуации: если человеком движут эмоции, а не корыстный расчет, можно ответить симметрично, как в детской фразе «кто так обзывается, тот сам так и называется». При столкновении с бытовым хамством можно проявить зеркальную, симметричную реакцию, особенно если вы уверены, что больше никогда с ним не встретитесь. В быту хам действует не по расчету, это стиль его жизни, он привык к этому с детства. Обычно тот, кто хамит, внутренне проживает состояние ребенка и не полностью контролирует себя. После психотерапевтического приема такие клиенты, выговорившись, плачут.

Но человек может хамить намеренно, оставаясь совершенно спокойным, ему это нужно, ведь он или эмоциональный агрессор, или манипулятор, пытающийся через эмоции управлять собеседником. Тогда лучший способ — стать ненадолго «контейнером», собирать чужие эмоции. Надо дать ему выговориться, никак внешне не реагируя, ожидая, когда с ним можно будет говорить спокойно и разумно.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Губерниев, телеведущий, шоумен, советник генерального директора телеканала «Россия»:

— Хотя хамства, равнодушия и цинизма стало очень много, меня это не сильно задевает. Временами могу указать на место, временами — проигнорировать или рассмеяться. Поскольку я — «бременский музыкант», то считаю, что доброта, а не красота, спасет мир. И я счастливый человек, потому что мне почти не хамят, а в основном улыбаются. А если такое редко и бывает, то чаще окружение делает замечание или после моих слов человеку становится стыдно.

Сложнее быть Трубадуром за рулем на наших дорогах, но и здесь стремлюсь быть умнее: научился улыбаться неопытному новичку, но могу прикрикнуть или что-нибудь показать водителю, провоцирующему аварию.

Фото: @instruktorov

Сергей Цыганков, автоинструктор, ТВ-эксперт и блогер:

— Спокойно (реагирую на хамство.— «Ъ»), когда касается меня. А если моих учеников — то не очень. Когда вижу несправедливость, научился подавлять свои эмоции и не хвататься за боксерские перчатки, чтобы «перевоспитывать» всех хамов. Но к отпору агрессии всегда готов, а такие ситуации практически ежедневно.

Каждый второй водитель считает, что на дороге прав только он, а остальные ему мешают. Однако как только такие любители побибикать, подрезать и повыражаться в адрес ученика слышат уже от меня предложение поговорить по-мужски, то стремительно газуют в горизонт. Догнать такую машину могу, даже не пересаживаясь с инструкторского кресла. Но не собираюсь с ними драться, а просто надеюсь на извинения перед учеником. Но пока такого не встречал.

Еще помогают риторические вопросы. Однажды в глухой пробке «требовал освободить дорогу» крутой джип. Я вышел к нему и с улыбкой говорю: «Представь, что за рулем твоя девушка, жена или мать». Он молча включил заднюю передачу и удрал.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Евгений Сафронов, главный редактор информационного агентства InterMedia:

— Я стараюсь никак не реагировать на хамство. Пытаюсь оставаться спокойным, вежливым и сдержанным. Но получается это не всегда. И сам стараюсь не грубить и не хамить, но иногда все же прорывается, и мне долго бывает стыдно за себя.

Хамство часто связано с конкретной ситуацией. И если ее можно исправить, например, с помощью жесткой реакции, значит, надо так и поступить — отреагировать жестко. А если нельзя, а таких случаев большинство, лучше всего просто отойти в сторону, не вступать в конфликт, не реагировать.

Хамство связано с текущим состоянием индивида. Он может быть даже хорошо воспитанным человеком, но его довели. Или он сам себя довел. Тенденция к увеличению количества хамства сейчас есть, она связана с изменением состояния общества, происходящим совсем не в лучшую сторону. Можно наблюдать общее перевозбуждение — короче, неприятный момент.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Валуев, депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу:

— Реакция на хамство может означать, что вас задело, а этого хам и добивается. В случае прилюдного хамства остроумный не хамский ответ гарантированно поставит провокатора на место. Мне нравятся провокации, но не уровня хамства, конечно. Историй много, но не припомню конкретных, ибо зла на них (этих людей) не держу. Это главное. Ну и, в конце концов, это их обезоруживает.

Группа «Прямая речь»