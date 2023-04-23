Очумелые штучки–12

Природолюбивый краситель для джинсовой ткани. Макароны самой инновационной формы. Установка, производящая чистую питьевую воду из отбросов. Компактная система для переработки кухонных пищевых отходов в компост. Чемодан и кровать в одном корпусе. Аудиоколонка, точно оценивающая параметры помещения. «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Сахар + бактерии = краситель для джинсовой ткани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пошив джинсов в Китае

Фото: Bobby Yip / Reuters Пошив джинсов в Китае

Фото: Bobby Yip / Reuters

Ежегодно в мире производится более 2 млрд пар джинсов. Производством этого, возможно, самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах. Глобальный рынок джинсов в 2021 году оценивался в $70,7 млрд, а к 2030 году, по оценкам экспертов, вырастет до $95 млрд. И все было бы хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани в популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения вроде бензола, формальдегида, амида натрия. Кроме того, на производство каждого килограмма такого красителя уходит 75 кг нефтепродуктов. И получается, что окраска ткани является самой грязной частью производства джинсов.

Как сделать краситель для джинсовой ткани нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе Huue, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом.

В основу своей разработки специалисты Huue положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до XX века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской.

А потом с помощью биотехнологий вывели такие бактерии, которые повторяют природный процесс и, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появляется краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, не раздражает кожу и нетоксичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий, джинсовый.

Это чтобы лучше кушать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паста каскателли от Дэна Пашмена соответствует трем важным параметрам

Фото: Sporkful Паста каскателли от Дэна Пашмена соответствует трем важным параметрам

Фото: Sporkful

Казалось бы, что уже все возможные формы и разновидности итальянской пасты давно придуманы, ведь их существует более шестисот. Но нет предела совершенству, решил американский ведущий подкастов о еде The Sporkful Дэн Пашмен и придумал еще одну особенную разновидность — каскателли (от итальянского слова cascate, то есть водопад). Форма была придумана им с учетом трех важных параметров.

Он их называет sauceability (то есть насколько хорошо по ним распределяется соус), forkability (насколько удобно их брать вилкой) и toothsinkability (насколько приятно погружать в них зубы).

По словам Дэна Пашмена, большинство разновидностей пасты удовлетворяют одному или двум требованиям, но никак не трем. А вот каскателли и с соусом дружат, и с вилкой, и на зуб очень приятны. Это оценил и журнал TIME, включивший каскателли в список лучших изобретений 2021 года.

Чистая питьевая вода из отбросов и воздуха

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устройство для получение чистой воды из отбросов WEDEW

Фото: WEDEW Устройство для получение чистой воды из отбросов WEDEW

Фото: WEDEW

Изобретатели следующего агрегата стали победителями конкурса разработчиков, перед которыми стояла непростая задача: создать устройство, способное производить не менее 2 тыс. литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать $0,02. Хотя, на взгляд обычного человека, задача с такими условиями вряд ли выполнима, изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки, или конденсаторы. А победила совместная разработка стартапов Skysource и Skywater, которую назвали WEDEW (Wood-to-Energy Deployed Emergency Water).

WEDEW преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отбросы (отходы сельскохозяйственной деятельности, лесной промышленности, любые другие органические отходы). Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так: в первую камеру контейнера загружаются биоотходы, там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуются влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь.

Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося влажного горячего воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения.

Разработчики WEDEW обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами.

Домашняя компактная система переработки пищевых отходов в компост

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компактная домашняя система для переработки отходов Sepura

Фото: Sepura Компактная домашняя система для переработки отходов Sepura

Фото: Sepura

Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что разлагающиеся органические отходы издают неприятный запах. А в условиях квартиры или городского дома, да еще и в летнюю жару, особенно неприятно ощущать этот запах при каждом открытии тумбочки под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро. Люди, которых не особенно беспокоят проблемы экологии и бережного отношения к окружающей среде, просто стараются регулярно выбрасывать отходы в мусорные контейнеры, откуда те попадают на городскую свалку и воняют уже там. А те, кому экология небезразлична и кого волнует проблема быстро разрастающихся городских свалок, устанавливают на кухне под раковиной измельчитель пищевых отходов. Однако проблемы экологии это тоже не решает. В условиях загородного дома с этим проще: появились какие-нибудь очистки или остатки еды — собрал, отнес на компостную кучу на участке или в компостер. Отходы постепенно разлагаются и превращаются в органическое удобрение. Но неприятный запах при этом от компостной ямы все равно будет идти.

Комплексное решение проблемы нашли инженеры канадской компании Sepura Home, которые создали одноименное устройство для удобного сбора, хранения и подготовки к компостированию кухонных пищевых отходов. Sepura представляет собой составной контейнер с сепаратором для отделения пищевых отходов от жидкости или твердых предметов (например, случайно упавшей в сток раковины ложки) и емкость для хранения собранных отходов.

К устройству прилагается Bluetooth-кнопка, которую можно положить где-нибудь возле раковины. Sepura устанавливается под раковину и подсоединяется к ее сливу, а также к шлангу, ведущему в канализацию. Работает Sepura следующим образом: в процессе приготовления пищи или мытья посуды вы бросаете прямо в слив раковины любые пищевые отходы, включая кости. Когда их там накопилось достаточно много, нажимаете кнопку, она включает сепаратор под раковиной: вода из раковины уходит в канализацию, пищевые отходы летят в ведро. На устройстве есть индикаторы заполнения ведра. Отходы могут храниться в контейнере до четырех недель, и запаха оттуда не будет никакого. После заполнения или по истечении четырех недель ведро вынимается, а его содержимое, уже частично разложившееся, можно отнести в компостер или в контейнер для пищевых отходов. При этом Sepura можно установить на любой кухне и под любой раковиной, подключить к любой системе слива, и еще это устройство само себя очищает.

Чемодан, кровать, свобода

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский чемодан JetKids, который можно превратить в кроватку, каталку или удобную подставку

Фото: JetKids Детский чемодан JetKids, который можно превратить в кроватку, каталку или удобную подставку

Фото: JetKids

Как утверждают создатели JetKids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, и подставкой для ног, и каталкой. Это изобретение оценил не только журнал TIME, но и многие родители, которым пришлось путешествовать с несколькими маленькими детьми. Чемодан JetKids с размерами 46х20х36 см и объемом 23 литра весит без содержимого 3,3 кг, максимальная загрузка — 35 кг. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется место.

При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на JetKids, который имеет четыре крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.

В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Не малыши могут использовать JetKids как высокую подставку под ноги в салоне самолета.

Всесторонний звук и Звезда Смерти

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колонка Cell Alpha от компании Syng бывшего дизайнера Apple Кристофера Стрингера

Фото: Syng Колонка Cell Alpha от компании Syng бывшего дизайнера Apple Кристофера Стрингера

Фото: Syng

Это устройство было разработано Кристофером Стрингером, который 22 года был дизайнером в компании Apple и работал там и над iPhone, и над iMac и другими «яблочными» устройствами. Уйдя оттуда, Стрингер создал свою компанию Syng и продолжил заниматься разработкой интересных устройств. Так появилась колонка Cell Alpha, внешне напоминающая Звезду Смерти из «Звездных войн», только помещенная на высокую подставку.

Как утверждает ее создатель, Cell Alpha способна «преобразовать взаимоотношения человека со звуком», поскольку она делает звук «осязаемым». Колонка, установленная в любом помещении, первым делом оценивает размеры и геометрию этого помещения, создавая виртуальное представление стен и находящихся в помещении предметов, которые будут отражать звук и влиять на его качество. После настройки устройство начинает передавать звук так, будто он идет на слушателя со всех сторон одновременно, звук получается «осязаемый» и «окутывающий». Управлять направлением и силой звука можно через приложение в смартфоне, а также виртуально как бы передвигать колонку в разные места помещения. При установке двух таких колонок в помещении они настроятся соответственно, и звук будет еще более осязаемым. Идеальным вариантом, с точки зрения разработчика, является установка сразу трех Cell Alpha.

Алена Миклашевская