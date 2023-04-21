Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по объему нераспроданного жилья

В Краснодаре наблюдается наибольшая доля нераспроданных остатков по отношению к реализованным объемам (83%), в тройке по этому показателю находятся Омск (80%) и Челябинск (74%). Анализ объектов первичного рынка, всех классов и форматов провели специалисты bnMAP.pro.
Фото: «Ъ-Кубань»
В Москве меньше всего доля товарных запасов (57%), Екатеринбурге (60%) и Санкт-Петербурге (61%).
Также Краснодар попал в тройку по абсолютному выражению по товарным остаткам (3,4 млн кв. м). Лидерами по этому показателю являются Москва (8,2 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,75 млн кв. м).
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