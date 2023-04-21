Екатеринбуржца, насмерть сбившего пешехода в розыске, отправили в колонию на пять лет

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил 35-летнего мужчину, который в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил на машине пешехода, находящегося в розыске, к пяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Водитель был признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным прокуратуры, 18 июня 2022 года мужчина в состоянии опьянения ехал за рулем машины марки KIA со скоростью около 40 км в час. На улице Розы Люксембург он сбил пешехода. После совершения ДТП, водителя отправили на химико-токсикологическое исследование, в результате которого в моче были обнаружены наркотические вещества.

В результате ДТП пешеход получил травмы головы, туловища, шеи, конечностей, из-за которых он скончался на следующий день в больнице. Погибший находился в розыске.

Осужденный 21 апреля взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Полина Хабарова

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