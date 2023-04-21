Группа «Талтэк» продает УК «Северный Кузбасс»

Группа компаний «Талтэк» продает АО «Угольная компания "Северный Кузбасс"», сообщил «Ъ» источник в правительстве Кемеровской области, уточнив, что документы по сделке властям региона еще не поступали, однако известно, что покупателем выступает кемеровский предприниматель Михаил Лупий.

Господин Лупий — совладелец нескольких предприятий, включая два золотодобывающих в Хабаровском крае и Кузбассе. С 2010 года он работает директором ООО «Технология анкерного крепления» (ТАК, занимается производством и поставками шахтного крепежа), в котором у него также 49% долей.

В состав угольной компании (УК) «Северный Кузбасс» входят две шахты («Первомайская» и «Березовская»), углеобогатительная фабрика «Северная», погрузочно-транспортное управление, автобаза. Все предприятия расположены в городе Березовский примерно в 30 км от Кемерово, в северной части Кузбасса.

В группу «Талтэк» «Северный Кузбасс» вошел в марте 2019 года. Его покупка была совершена, чтобы «увеличить совокупный объем добычи» и диверсифицировать рынки сбыта за счет «дефицитной коксующейся марки угля К», которую добывают шахты «Северного Кузбасса». У группы остались четыре предприятия, добывающие энергетический уголь в центральной части Кузбасса.

Как сообщил «Ъ» сотрудник угольной компании, работающей в районе Березовского, после Нового года стало известно, что УК «Северный Кузбасс» выставлена на продажу. По его оценке, компания является непростым активом из-за сложной геологии добычи, из-за чего у нее высокая себестоимость, и поэтому главная ценность компании — это обогатительная фабрика.

Игорь Лавренков, Кемерово