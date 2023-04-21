В Приволжье заключили 11 соглашений о защите капиталовложений на 517 млрд рублей

С инвесторами в Приволжье заключили 11 соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 517 млрд руб. сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области по итогам встречи заместителя министра экономического развития РФ Мурата Керефова и губернатора Глеба Никитина.

«Механизм СЗПК новый, но его уже применяют 52 проекта в 33 регионах. В Нижегородской области заключено два соглашения о защите и поощрении капиталовложений на 158 млрд руб.», — сказал Мурат Керефов.

Глеб Никитин доложил, что регион активно внедряет новый механизм и оказывает инвесторам другую поддержку. Например, предоставляет льготы резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Также работают механизмы заключения специнвестконтрактов и компенсации затрат на инфраструктуру по постановлению №1704.

«Оказывается господдержка организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты, в виде льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. Объем такой поддержки за прошлый год превысил 7 млрд руб. Активно внедряем новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений»,— сказал Глеб Никитин.

Анастасия Еремина