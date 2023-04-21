В казачьей кадетской школе под Екатеринбургом покончил с собой семиклассник

В кадетской казачьей школе в Богдановиче (Свердловская область) семиклассник покончил с собой в собственной комнате. Об этом сообщает портал Е1.ru со ссылкой на директора Богдановичского политехникума Владимира Тришевского.

Мать одного из кадетов заявила изданию, что погибшего мальчика якобы «страшно загнобили» одноклассники за то, что у него десять лет назад умерла мама. По данным Е1.ru, подросток жил с бабушкой, а его отец работает в МЧС в Асбесте.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» информацию комментировать отказались.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков заявил, что о трагедии не слышал, но «проверит информацию». «Каких-то сигналов из этой школы не поступало. Нареканий к руководству также не было. Сейчас нужно разбираться в причинах произошедшего»,– отметил детский омбудсмен.

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