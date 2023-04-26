Между быком и леопардом

Человечество, кажется, обрело рай. Но не библейский, а вполне реальный Эдем, располагавшийся на границе Месопотамии и Анатолии. По крайней мере, пока что можно об этом помечтать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каменная плита с мужской фигурой в окружении леопардов и быка была найдена летом 2022 года в Месопотамии. По предварительным оценкам, датируется 10–11-м тысячелетием до нашей эры

Фото: Cambridge University Press Каменная плита с мужской фигурой в окружении леопардов и быка была найдена летом 2022 года в Месопотамии. По предварительным оценкам, датируется 10–11-м тысячелетием до нашей эры

Фото: Cambridge University Press

В кембриджском журнале Antiquity появилось сообщение о сенсационной находке прошедшего археологического полевого сезона. На юге Турции, в деревне Сайбурч недалеко от Евфрата найдена каменная плита, чуть меньше метра в высоту и почти четыре метра в длину. На ней изображены две сцены: мужчина в профиль то ли стоит на полусогнутых ногах, но ли сидит напротив быка, держа перед ним некий длинный предмет, который можно принять за змею. У человека при этом почему-то шесть пальцев. За ним следует другой мужчина в окружении двух леопардов, самца и самки, который сжимает в руках собственный пенис. Эта сцена, судя по всему, более значимая: если все остальные фигуры просто вырезаны в камне, то человек с пенисом в руках сделан в технике достаточно высокого горельефа. Возраст находки, по самым осторожным предположениям ученых, составляет не менее 11 тысяч лет.

О чем идет речь

Археологи, работающие на юге Турции, уже и удивляться устали тому, что в последние десятилетия едва ли не каждый археологический сезон приносит открытия, которые переворачивают все существующие представления о древних цивилизациях.

Доктор Эйлем Оздоган, счастливец, которому повезло сделать это открытие, полагает, что две сцены связаны между собой и образуют нечто вроде древнейшего известного на сегодня графического повествования. Каким образом связаны две эти истории и о чем они повествуют, мы, конечно, сказать не можем. Но можем уже сегодня сделать ряд предположений.

Если человеческие изображения из Сайбурча абсолютно уникальны, то изображения быков и леопардов, напротив, очень похожи на те, которые найдены неподалеку, в древнем ритуальном комплексе Гебекли-Тепе, исследование которого началось в 1995 году. Их сходство столь поразительно, что возникает даже предположение, не один ли художник их создал: тот же оскал и задранный хвост у леопардов, так же развернуты во фронтальную плоскость рога на голове быка. Хотя, пожалуй, нельзя не заметить, что рельефы из Гебекли-Тепе выполнены с гораздо большей тщательностью. Ведь судя по тому, что нам известно об этом колоссальном мегалитическом комплексе, это был важнейший сакральный центр.

Обсерватория или погребальный центр Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самый древний на Земле храмовый комплекс — Гебекли-Тепе

Фото: DAI, G?bekli Tepe Project, DAI, Gobekli Tepe Project Самый древний на Земле храмовый комплекс — Гебекли-Тепе

Фото: DAI, G?bekli Tepe Project, DAI, Gobekli Tepe Project До сих пор абсолютно непонятно, что, собственно, происходило в Гебекли-Тепе. Сам Шмидт небезосновательно считал, что, вероятно, святилище было так или иначе связано с культом мертвых. На это может указывать изображение стервятника на одной из колонн. В возникавших в это время в окрестностях Гебекли-Тепе поселениях (например, в уже упомянутом Невалы-Чори или в возникшем на пару тысячелетий позже неолитическом городе Чатал-Гююк) существовала практика захоронения под жилыми домами черепов или даже тел умерших целиком. Не исключено, что эта практика могла сопровождаться временными воздушными погребениями, когда тело отдавали на съедение стервятникам, а затем очищенные и высушенные солнцем кости помещали в склеп под полом жилища. На это, кстати, могут указывать и фрески, сохранившиеся в Чатал-Гююке, где птицы, похожие на стервятников, совершают нечто, что можно принять за подобный погребальный обряд. Однако в 2016 году профессора Мартин Б. Свитман и Димитриос Цикрицис опубликовали интереснейшее исследование, в котором достаточно аргументированно доказывали, что мегалитический комплекс мог быть создан для наблюдения за звездным небом. Впрочем, одно не исключает другого.

Этого не может быть никогда, но это произошло

С такими словами осенью 1999 года ко мне в квартиру буквально ворвался мой старший друг и коллега, и рассказал об открытии едва ли не самого странного и загадочного сооружения, а точнее, целого комплекса сооружений, найденного под холмом, который турки называли Гебекли-Тепе, что переводится как Гора-Пупок.

Местные пастухи с давних пор замечали гигантские каменные плиты, разбросанные по всему холму, а земледельцы натыкались на них при распашке, но вытащить не могли: камни уходили глубоко в землю. Холм этот еще с начала шестидесятых привлекал внимание археологов, которые предполагали, что под ним находится византийское кладбище: выступавшие на поверхности холма прямоугольные камни ошибочно принимали за надгробия. Но получить лицензию на раскопки в Турции было крайне сложно, сами же турки в те годы археологией особо не интересовались. Позже, с началом туристического бума, власти оценили привлекательность археологических раскопок для туристического бизнеса, и количество выдаваемых лицензий за последние десятилетия резко увеличилось.

В 1994 году немецкий археолог Клаус Шмидт, посетивший Гебекли-Тепе, высказал смелое предположение, что это вовсе не плиты, а навершия Т-образных колонн, аналогичных тем, которые в 1992 году были найдены при раскопках расположенного неподалеку ранненеолитического храмового комплекса в Невалы-Чори, который был обнаружен при строительстве водохранилища на Евфрате (очень часто именно так и появляются самые неожиданные и интересные археологические находки). Уже тогда археологи были потрясены древностью и необычностью раскопанного ими памятника, ранние слои которого датировались 10-м тысячелетием до нашей эры. В том момент уже было понятно, что хронологические рамки истории развития цивилизации придется существенно пересматривать.

Но то, что открылось изумленным взорам Клауса Шмидта и его коллег по экспедиции, организованной совместно Археологическим музеем Шанлыурфы и Немецким археологическим институтом, не укладывалось ни в какие представления об истории цивилизации.

Т-образные колонны стояли кругами, образуя некое подобие спирального лабиринта. По структуре это напоминало Стоунхендж, но многотонные пятиметровые колонны были не только вытесаны из цельной скальной породы и тщательно обработаны, но и покрыты изысканной резьбой, от невысоких рельефов до объемных трехмерных горельефов. Здесь были лисы и кабаны, быки и леопарды, журавли и грифы... и ни одно изображение не повторялось дважды!

А самое главное, даже по самым скромным подсчетам, загадочное святилище было, как минимум, вдвое старше Стоунхенджа. Сначала научный мир отнесся скептически к датировке, предложенной Шмидтом, который предположил, что комплекс был создан не позднее 10-го тысячелетия до нашей эры, однако все точные методы анализа подтвердили, что это так: 12 тысяч лет назад в Месопотамии существовала таинственная и пока что почти неизвестная нам цивилизация, представители которой обладали ресурсами и степенью социальной организации, необходимой для того, чтобы строить колоссальные ритуальные сооружения.

При этом пока что здесь не найдено ни следов земледелия и скотоводства, ни керамики, ни, тем более, письменности и металлических орудий труда. Оговорка «пока что» очень существенна. Этот регион преподносит ежегодно столько сюрпризов, что ученые боятся утверждать что бы то ни было. А ведь на данный момент раскопано лишь 5%, незначительная часть комплекса. По оценке Клауса Шмидта. трагически скончавшегося в 2014 году, работать на холме предстоит как минимум ближайшие пятьдесят лет.

Погребенная цивилизация Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужская фигура выполнена в технике высокого рельефа. На сегодняшний день это древнейшее известное мужское изображение

Фото: Cambridge University Press Мужская фигура выполнена в технике высокого рельефа. На сегодняшний день это древнейшее известное мужское изображение

Фото: Cambridge University Press Еще в 1992 году при раскопках Невалы-Чори археологи обратили внимание на странную особенность: святилище не было разрушено временем или нашествием варваров и не заросло за тысячелетия культурным слоем, а было аккуратно и тщательно засыпано камнями и щебнем после долгих веков использования. То же самое повторилось и при раскопках Гебекли-Тепе. То же самое археологи наблюдают и сейчас, при раскопках Карахан-Тепе. Никто не может объяснить, зачем это было сделано. Не исключено, что святыни были засыпаны, чтобы их не могли осквернить варвары, пришедшие в регион с очередной волной миграции.

Мужское начало

Как уже говорилось выше, ученых особенно заинтересовала фигура мужчины, окруженная парой леопардов. На сегодняшний день это едва ли не самое древнее мужское скульптурное изображение. Сопоставима по древности лишь найденная в 1993 году в Верхней Месопотамии во время раскопок в Балыклы-Геле статуя (так называемый Человек из Урфы), изображающая мужчину в полный рост: высота статуи около 190 см. Несмотря на абсолютно разный стиль, их объединяет несколько черт: на шее ожерелье из двух рядов бус, на руках, сложенных на животе, по шесть пальцев. У «Человека из Урфы» пенис отсутствует, хотя, возможно, он крепился в отверстии, расположенном ниже ладоней. Более древних мужских фигур до сих пор не найдено, хотя женские статуэтки, причем весьма искусно и изящно сделанные (так называемые палеолитические Венеры), археологи находят постоянно, причем самые древние датируются 30-м тысячелетием до нашей эры.

В 2021 году в журнале Turkish Journal of Archaeology and Ethnographу были опубликованы результаты исследования турецких археологов, работавших в Карахан-Тепе, ритуальном комплексе недалеко от Гебекли-Тепе, который, как полагают ученые, может оказаться даже более древним. В прямоугольном помещении было обнаружено 11 невысоких столбов фаллической формы, а на дальней от входа стене — мужская голова, своими чертами отдаленно напоминающая человека с леопардами. То есть, по всей очевидности, на заре цивилизации в Передней Азии начинает активно формироваться мужская иконография, прежде, судя по всему, отсутствовавшая, и связанный с ней культ фаллоса. Ряд исследователей осторожно предполагает, что это может быть вызвано тем, что после одомашнивания лошади и собаки в эпоху мезолита и особенно после появления домашнего скота с началом неолита у людей начинает формироваться понимание мужской роли в механизме зачатия, довольно туманное у охотников и собирателей палеолита, что подтверждается антропологическими исследованиями представлений традиционных племен Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

Мужские игры Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Человек из Урфа Фото: wikipedia.org Богиня со львами из Чатал-Гююка Фото: Nevit Dilmen / Wikipedia.org Следующая фотография 1 / 2 Человек из Урфа Фото: wikipedia.org Богиня со львами из Чатал-Гююка Фото: Nevit Dilmen / Wikipedia.org Инициация, посвящение юношей во взрослые члены племени — важнейший обряд, существовавший, судя по судя по всему, с древнейших времен. Есть даже данные, позволяющие предположить, что еще у неандертальцев были подобные обряды. Обряду предшествует длительная подготовка, иногда на все ее время мальчиков уводили в лес, в особые мужские дома, где они изучали охотничьи и ритуальные практики. В ходе обряда юноша должен был пройти испытания, часто весьма опасные и болезненные. на теле его делали татуировки и насечки, указывающие на его принадлежность к его тотему. К примеру, в одном из районов Папуа—Новой Гвинеи молодым людям наносят на спину шрамы, которые, заживая, образуют рисунок, имитирующий кожу крокодила, их священного первопредка. Также во время инициации часто «улучшают», «доделывают» тело: выбивают зуб, прокалывают ноздри и мочки ушей. Обрезание — один из наиболее распространенных видов такого «тюнинга». В эфиопском племени хамер сохранилась древняя церемония, в ходе которой юноша, проходящий обряд посвящения, должен прыгать через быков. Только после этого может жениться и завести семью.

Дама с леопардами

Парные изображения леопардов находили в Передней Азии и раньше. В частности, хорошо известна очаровательная парочка леопардов с пятнами, стилизованными то ли под цветы, то ли под звезды, найденная в Чатал-Гююке. Правда, ее датировка по сравнению с последними находками выглядит скромно: «всего лишь» 8–7-е тысячелетие до нашей эры. В Чатал-Гююке же найдена знаменитая статуэтка: дама весомых достоинств восседает в кресле или на троне, а в качестве подлокотников этого кресла выступают крупные кошачьи, скорее всего, именно леопарды. Позже, в высоких культурах Передней Азии, от шумеров до фригийцев, крупные кошачьи были постоянными спутниками Великой Богини. Именно поэтому появление мужской фигуры в окружении леопардов, да еще в столь глубокой древности, стало такой сенсацией в научном мире.

Самая древняя коррида

Левая половина рельефа изображает поединок быка и человека, непонятно, того же самого или другого. Шестипалый человек то ли присел, то ли подпрыгнул, размахивая перед мордой быка каким-то продолговатым предметом — возможно, палкой, хотя некоторые исследователи уже предположили, что это змея. Налицо поединок с быком, один из очень популярных в Средиземноморье иконографических мотивов. Всем известное изображение из Кносского дворца на Крите — далеко не единственное. Очень похожий мотив встречается и на менее знаменитой фреске минойской эпохи из Авариса, и на этрусских фресках. В Чатал-Гююке не сохранилось сцен единоборства с быком, но есть изображение какого-то сложного ритуала с участием гигантского быка. Не исключено, что прыжки через быка были частью обряда инициации юношей. В этом случае первая сцена тоже может быть связана с обрядом инициации, например, с обрезанием. Но все это, конечно, только наши гипотезы, более или менее обоснованные.

И все же, несмотря на множество параллелей, смысл изображения от нас ускользает. Как ускользает пока что разгадка тайны великой цивилизации, которая — и в этом уже нет никаких сомнений — существовала в бесконечно глубокой древности на границе Анатолии и Месопотамии. Где, согласно библейской топографии, должен был размещаться Эдемский сад.

Ася Штейн