Герои-красноморцы, или как провинция стала государством

25 апреля 1993 года в Эритрее прошел референдум, открывший путь к независимости страны и положивший конец 30-летней национально-освободительной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политическим, мирным путем освободить Эритрею не получилось

Фото: Gysembergh Benoit / Paris Match / Getty Images Политическим, мирным путем освободить Эритрею не получилось

Фото: Gysembergh Benoit / Paris Match / Getty Images

Эритрейцы вели эту войну сначала с эфиопским императором Хайле Селассие I, затем с просоветским режимом Менгисту Хайле Мариама, который сверг императора. Референдум принес феерический результат: за отделение от Эфиопии проголосовали 99,83% эритрейского населения. На политической карте мира появилось еще одно суверенное государство.

2000 лет борьбы за власть

Название Эритрея возникло в III веке до н. э. Так страну на побережье Красного моря именовали греческие купцы, потому что по-гречески Красное море звучит как Erythra Thalassa. Официальным названием страны оно стало в 1890 году, когда на этой территории возникло колониальное государство Итальянская Эритрея. Название сохранялось и тогда, когда итальянцев сменила Британская военная администрация, и когда Эритрея вошла в состав Эфиопии, и когда стала независимой в результате «мирного развода». Населяют эту страну преимущественно тиграи — семитский народ, прослеживающий свою историю от семитоязычных племен, живших на севере Африканского Рога с 2000 года до н. э. Сегодня они составляют 55% населения Эритреи и 95% населения соседней с нею эфиопской провинции Тыграй. Слово «тиграи» впервые встречается в комментариях Х века к трактату Козьмы Индикоплова. Некий народ назван там «тигретаи», что означает «племена близ Адулиса» (Адулис — древний порт на побережье Красного моря). Собственно, от этого народа и произошли современные тиграи и родственные им тигре.

С 100 по 940 год на северо-востоке Африканского Рога существовала могущественная империя Аксум, павшая под набегами кочевых племен. Ее преемниками стали Абиссиния, или Эфиопия, и несколько государств, населенных тиграями. Одним из таких государств было Медри-Бахри, в переводе — «морское царство», сохранявшее независимость до 1879 года. Путешественник Генри Солт, отправленный в Эфиопию британским правительством изучать возможности налаживания торговых связей и установления дипломатических отношений, назвал страну тиграев наиболее могущественной в регионе, что было, по мнению Солта, следствием воинственного нрава жителей и приморского положения, позволявшего обеспечивать монополию на все мушкеты, ввозимые в страну. Все это говорит о том, что тиграи знали собственную государственность. Кроме того, представители этого народа много раз занимали эфиопский престол, на котором, как правило, восседали амхарцы, правящая нация Эфиопии.

Между тиграями, живущими в Эритрее и эфиопской провинции Тыграй, и амхарцами на протяжении всех 2000 лет эфиопской истории существовало взаимное недоверие, пишет в своем докладе на Всемирной конференции по исследованиям в области социальных наук (Будапешт, Венгрия, 2021 год) Бериху Асгеле Сыйюм, сотрудник Университета государственной службы в Будапеште (Венгрия) и Эфиопского университета государственной службы в Аддис-Абебе. И все этих 2000 лет тиграи и амхарцы постоянно боролись друг с другом за власть, обвиняя друг друга в предательстве. Так, амхарцы считали, что император Йоханныс IV, бывший тиграйский князь, предал амхарца Теодроса II, а тиграйцы были уверены, что Йоханныса предал император Менелик II, подавивший к тому же сепаратистское движение тиграев. А еще тиграи верят, что Менелик нарочно разделил их народ между двумя территориями — Тыграем и Эритреей, чтобы укрепить свою власть. Он творил невероятные зверства, чтобы подчинить тиграйцев, а потом сдал Эритрею Италии, чтобы их ослабить, полагают тиграи. Якобы вся деятельность политиков-амхарцев была направлена на то, чтобы уничтожить тиграйский народ. Неудивительно, что с середины ХХ века главным очагом сопротивления центральной власти Эфиопии стала именно Эритрея, не желавшая занимать подчиненное положение по отношению к амхарцам.

Итальянская колония

Границы современной Эритреи были установлены в период колониального раздела Африки. В конце 1869 года местный правитель продал земли вдоль бухты Асэб судоходной компании Рубаттино, а в 1889 году, воспользовавшись вакуумом власти, наступившим после смерти эфиопского императора Йоханныса IV, итальянский генерал Орест Баратьери оккупировал высокогорные области вдоль эритрейского побережья, и Италия провозгласила эти земли своей новой колонией.

В подписанном в том же году Уччальском договоре тогдашний правитель эфиопской провинции Шоа Сахле Марьям, вскоре занявший пост императора Эфиопии под именем Менелик II, признал итальянскую оккупацию территорий к северу от Эфиопии в обмен на гарантии финансовой помощи и поставки европейского оружия. На церемонии подписания договора Менелик заявил: «Территория севернее Мереб-Мелаша не принадлежит Абиссинии и не находится под моим правлением. На земле, называемой Эритреей, не живут абиссинцы, а живут афары, беджа и тигре. Абиссиния будет защищать свои территории, но не станет биться за чужую землю, каковой, насколько мне известно, является Эритрея». Территория отошла итальянцам, и на карте появилась Итальянская Эритрея.

Но вместо того чтобы нещадно эксплуатировать Эритрею, как это часто бывало с другими колониальными странами, итальянская администрация начала развивать обретенные земли. Уже в 1888 году было организовано строительство железной дороги, соединившей портовый город Массауа с Асмэрой, небольшой деревушкой в высокогорных районах, которую губернатор Фердинандо Мартини сделал в 1897 году столицей колонии. Массауа и Асмэру связала также самая длинная в мире канатная дорога, разобранная британцами во время Второй мировой войны. Итальянцы открывали заводы и фабрики, выпускавшие стройматериалы, товары для дома, пуговицы, растительное масло и табачные изделия, выделывали кожу. В 1939 году в Эритрее насчитывалось 2198 предприятий, и работали там преимущественно эритрейцы. Много местных жителей было занято на госслужбе, главным образом в полиции и коммунальном хозяйстве. Они служили в армии, участвовали, в частности, в итало-турецкой войне в Ливии и Первой и Второй итало-абиссинских войнах.

Хамид Идрис Авате, аскари Боевое крыло «Фронта освобождения Эритреи», так называемую эритрейскую армию, возглавил Хамид Идрис Авате, ставший символом борьбы эритрейцев за независимость. Он родился в 1910 году на юго-востоке Итальянской Эритреи. Отец-крестьянин, тигре по национальности, еще в детстве научил его пользоваться оружием. В 1935 году он был призван в итальянскую армию, в Королевский корпус колониальных войск Эритреи. Солдат из числа местного населения, служивших в колониальных войсках, называли аскари. Свободно владевший родным тигре, а также арабским, тиграйским и еще полудюжиной местных языков, он быстро выучил итальянский и был командирован в Рим, где прошел курс военной разведки. На стороне итальянцев он участвовал в битве при Кэрэне (1941), которую выиграли британцы, а после участвовал в итальянском партизанском движении против союзных войск. Он воевал с англичанами до 1948 года, когда уже все итальянцы покинули Эритрею, а потом вынужден был примириться с британским присутствием. Тем временем набирало силу движение эритрейцев за независимость. Хамид входил в группу тех, кто в 1960 году создал «Фронт освобождения Эритреи» (ФОЭ). Вернувшись на родину, он попал в поле зрения эритрейских властей, которые готовились его арестовать. На поимку Хамида был послан целый полицейский отряд, но верный человек из полиции его предупредил, и он успел уйти в горы. Организаторы ФОЭ долго уговаривали его возглавить вооруженную борьбу. В 1960 году ему прислал письмо сам Идрис Мохаммед Адем, бывший спикер эритрейской ассамблеи, но Хамид, по его собственному признанию, был к этому не готов. Еще через четыре месяца его попросил о том же известный эритрейский политик Мохаммед аль-Шейх Дауд. На этот раз Хамид согласился, но попросил денег и оружия. Мохаммед аль-Шейх Дауд дал ему несколько винтовок, патроны, три бырра денег, сахар и чай, переправленные из Египта. Еще две винтовки принес другой боец. 1 сентября 1961 года одиннадцать повстанцев во главе с Хамидом атаковали полицейский участок на горе Адаль. Завязалась перестрелка, которая длилась тридцать минут и окончилась ничем. Есть мнение, что именно в ответ на эту вылазку император денонсировал Федеральный акт. И тогда ФОЭ перешел к тактике партизанской войны. Хамид Идрис Авате умер 28 мая 1962 года от неизвестной болезни. Рассказывают, что перед смертью он позвал одного из участников отряда и вручил ему свой любимый пистолет, тем самым подчеркнув, что революция продолжается. Товарищи тайно похоронили Хамида и четыре года скрывали факт его смерти. 1 сентября 1994 года правительство Эритреи установило на его могиле памятник.

Колониальные власти активно инвестировали в сельское хозяйство. Безземельные крестьяне с небогатого итальянского юга, не чувствовавшие расовых барьеров, с удовольствием приезжали в Эритрею, становились фермерами, женились на местных женщинах. В стране не было ни национализма, ни колониального высокомерия. В 1939 году в Эритрее обосновались 75 тыс. итальянцев.

Большинство из них жили в столице — Асмэре. В 1939 году из 98 тыс. человек, населявших Асмэру, 53 тыс. были итальянцы. Они играли с городом, как с куклой, одевая его в лучшие европейские одежды. Их эксперименты с современным дизайном превратили Асмэру в современный город в стиле ар-деко, который называли маленьким Римом. Американский журналист Джо Гантер писал в 1955 году: «Итальянцы построили [Асмэру] хорошо, как Триполи, с красивыми широкими улицами, богато украшенными общественными зданиями и даже такими изысками, как канализация… [Асмэра] производит впечатление симпатичного городка в Калабрии или даже Умбрии. Сегодня больше 400 зданий имеют итальянское происхождение, и многие магазины носят итальянские имена». Столица Эритреи сохранила все свои архитектурные богатства и в 2017 году вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «исключительный образчик раннего модернистского урбанизма начала ХХ века применительно к африканским условиям». Среди наиболее заметных построек — всемирно известные Фиат Тальеро (здание автозаправки и автосервиса) в футуристическом стиле и кинотеатр «Имперо» в стиле ар-деко.

Тут речь не идет о том, чтобы идеализировать итальянскую колонизацию. Не все было так радужно. В ходе Второй итало-эфиопской войны (1935–1936), которая привела к оккупации Эфиопии, итальянцы творили настоящие зверства, применяя в том числе горчичный газ, хотя за семь лет до вторжения в Эфиопию подписали Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Просто уровень жизни и свобод в Эритрее резко контрастировал с условиями жизни в Эфиопии, где правил император Хайле Селассие I, ограничивавший права граждан и не заботившийся об экономическом развитии страны.

Британская администрация

В 1941 году британцы изгнали итальянцев со всей территории Эфиопии и установили свое правление. Эритрея тоже находилась под Британской военной администрацией, пока союзные силы решали ее судьбу. Варианты предлагались самые разные. По мнению западных историков, Советский Союз, рассчитывавший на победу в Италии коммунистов, сначала поддерживал передачу Эритреи Италии в качестве подопечной территории или колонии. Британцы и американцы выступали за присоединение Эритреи к Эфиопии в качестве награды за поддержку во Второй мировой войне, хотя были тут и корыстные интересы: США планировали сохранить в Асмэре военную базу, существовавшую с 1943 года. Так и вышло — до 1977 года на базе Канью располагался 4-й отряд 2-го батальона связи армии США. Блок партий Эритреи, выступавших за независимость, упорно требовал от Генеральной ассамблеи ООН немедленно провести референдум и на нем решить вопрос суверенитета страны. По данным США, Партию независимости поддерживали 75% эритрейцев. Эфиопия настаивала на передаче Эритреи под свой контроль: ей во что бы то ни стало надо было получить выход к Красному морю. Тогдашний делегат США на Генассамблее ООН Джон Фостер Даллес заявил: «С точки зрения справедливости необходимо рассмотреть мнение эритрейского народа. Однако стратегические интересы США в бассейне Красного моря, а также соображения безопасности и мира во всем мире требуют, чтобы страна объединилась с нашим союзником Эфиопией». Статус Эритреи должен был быть решен на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В феврале 1950 года ООН направила в Эритрею свою комиссию. Комиссия предложила объединить Эритрею с Эфиопией на федеративных началах, и 2 декабря 1950 года на 5-й сессии Генассамблеи ООН была принята соответствующая резолюция 390А (V). Она предполагала разработку проекта конституции Эритреи, которую планировалось принять на заседании эритрейской ассамблеи — законодательного органа страны — вместе с Федеральным актом. Для вступления в силу эти документы должен был подписать император Эфиопии. В 1952 году конституция была принята, император ее подписал, и 17 декабря 1952 года на 404-м пленарном заседании 7-й сессии Генассамблеи ООН была принята новая резолюция, поздравившая народ и власти новоявленной федерации с успешным объединением двух братских народов.

Конец федерации

Конституция предполагала баланс интересов всех национальных и религиозных групп. Официальными языками Эритреи стали тиграйский и арабский, и местные общины могли выбирать язык обучения для своих детей. Мусульманам и христианам гарантировались равные права при назначении на государственные должности.

Федеративное устройство продержалось недолго, поскольку Аддис-Абебе совсем не нужна была в своих границах национальная автономия, которая могла пробудить нежелательные надежды у других народов. В 1955 году были запрещены политические партии, в 1958-м — профсоюзы, в 1960 году эритрейское правительство было переименовано в эритрейскую администрацию Хайле Селассие, эритрейский флаг заменен эфиопским, и на территории Эритреи воцарились эфиопские законы.

Федерация уже почила в бозе, когда 14 ноября 1962 года парламент Эфиопии и эритрейская ассамблея единогласно проголосовали за отмену федеративного статуса Эритреи, превратив ее в рядовую эфиопскую провинцию, 14-ю по счету. Вскоре после этого тигринья был запрещен как язык образования и заменен амхарским, государственным языком Эфиопии.

Повстанцы

Еще в 1958 году, понимая, к чему все идет, эритрейские оппозиционеры, главным образом студенты, рабочие и представители интеллигенции, создали организацию «Эритрейское освободительное движение». Они планировали подпольную политическую деятельность, но в 1962 году правительство обнаружило и разгромило организацию. Еще одна подпольная организация, «Фронт освобождения Эритреи» (ФОЭ), не стала повторять их ошибки, а сразу взяла курс на вооруженную борьбу. «Фронт» создали в 1960 году скрывавшиеся за границей эритрейцы под руководством видного политика, бывшего спикера эритрейской ассамблеи Идриса Мохаммеда Адема. Костяк ФОЭ составили мусульмане. Эфиопское правительство изображало «Фронт» как орудие исламского влияния, настраивая против него христиан. Христиане и сами опасались доминирования мусульман и поначалу воздерживались от вступления в организацию, но, когда император аннулировал эритрейскую автономию, они начали присоединяться к вооруженной борьбе. К середине 1960-х «Фронт» обзавелся небольшой боевой группой и начал настоящую партизанскую войну. Поддержку ему оказывали эритрейские мусульманские общины и такие страны, как Судан, Сирия и Иран.

К 1967 году «Фронт» получил значительную поддержку крестьянства, особенно на севере и западе Эритреи. В попытке успокоить нараставшие протестные настроения Хайле Селассие посетил Эритрею и заверил население в том, что собирается соблюдать равноправие тиграев и амхарцев. Он раздавал эритрейским христианам деньги, титулы и должности, рассчитывая склонить оппозиционеров на свою сторону, но это не помогло. С повстанцами не могла справиться даже тайная полиция, создавшая в Эритрее широкую сеть информаторов и занимавшаяся похищениями и политическими убийствами.

К 1971 году ФОЭ представляла такую угрозу для Эфиопии, что император ввел в Эритрее военное положение. Чуть ли не половина личного состава вооруженных сил Эфиопии (по некоторым данным, 25 тыс. человек) была размещена в мятежной провинции, чтобы хоть как-то сдерживать вылазки партизан. В борьбе с повстанцами эфиопское правительство не гнушалось никакими средствами. Солдаты проводили зачистки, сжигали деревни, препятствовали поставкам продовольствия, провоцируя голод. Эфиопии активно помогали США, делая на нее ставку как на центр противодействия советскому влиянию в Африке. В стране работали 200 военных советников, выделялись средства на перевооружение и подготовку армии.

К тому времени в ФОЭ обострились внутренние противоречия. В 1970 году часть членов вышли из его состава и организовали «Народный фронт освобождения Эритреи» (НФОЭ), левацкое повстанческое движение, преимущественно христианское, которое возглавил нынешний лидер Эритреи Исайяс Афеворки. К концу 1970-х НФОЭ стал главной вооруженной организацией, воюющей против эфиопского правительства. В январе 1977 года прошел Первый съезд НФОЭ. Он сформулировал политику «Фронта» и принял программу, которая предусматривала, в частности, женское равноправие, сохранение всех эритрейских языков, борьбу с неграмотностью. После освобождения границы Эритреи предполагалось установить в соответствии с договорами, заключенными с Италией.

Дни сочтены

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настенная фреска с аллегорическим изображением борьбы с Эфиопией, город Кэрэн, Эритрея

Фото: Eric Lafforgue / Art In All Of Us / Corbis / Getty Images Настенная фреска с аллегорическим изображением борьбы с Эфиопией, город Кэрэн, Эритрея

Фото: Eric Lafforgue / Art In All Of Us / Corbis / Getty Images

В 1974 году император был свергнут и к власти пришло революционное правительство во главе с Менгисту Хайле Мариамом, которого поддерживал Советский Союз, поставлявший ему оружие. Большая партия вооружений поступила в Эфиопию в 1977 году, когда НФОЭ уже был готов очистить территорию Эритреи от захватчиков. Это позволило эфиопской армии перехватить инициативу и заставить НФОЭ на время перейти к небольшим вылазкам. Правительственные войска контролировали 90% Эритреи, в том числе Асмэру и порт Массауа. С 1978 по 1986 год вооруженные силы Временного военно-административного совета (Дерг) предприняли восемь больших наступлений в попытке справиться с повстанцами, но разгромить НФОЭ им так и не удалось.

А в конце 1980-х в СССР началась перестройка, и было решено не продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве Эфиопией. Финансирование и поставки оружия из СССР прекратились. Боевой дух эфиопской армии упал, и НФОЭ совместно с другими повстанческими войсками начал массированное наступление на эфиопские позиции. В 1988 году силы НФОЭ вошли в Афабет, где располагался штаб эфиопской армии в северо-восточной Эритрее, и вывели из строя примерно треть боевых частей. Затем боевые дружины НФОЭ, которые к тому времени превратились практически в регулярную армию, окружили Кэрэн, второй по величине город Эритреи. Тем временем другие отряды повстанцев продвигались вглубь Эфиопии, к Аддис-Абебе. Дерг воевал даже не на два, а на несколько фронтов: сепаратистское движение действовало в провинции Тыграй, в Огадене (территория на востоке Эфиопии) сомалийская армия поддерживала освободительную борьбу проживающих там сомалийцев.

Победа и свобода

НФОЭ вступил в коалицию с «Народным фронтом освобождения Тыграй» и другими повстанческими движениями страны, образовавшими в 1989 году «Революционно-демократический фронт эфиопских народов». В мае 1991 года войска «Фронта» вошли в Аддис-Абебу, вынудив Менгисту бежать из страны. В это же время эфиопский гарнизон покинул Асмэру, и город заняли силы НФОЭ. Остатки эфиопской армии были уничтожены 25 мая в Асэбе. НФОЭ получил полный контроль над Эритреей.

В июле 1991 года в Аддис-Абебе прошла конференция, назначившая переходное правительство Эфиопии. НФОЭ, присутствовавший там в качестве наблюдателя, провел с его представителями переговоры о двусторонних отношениях. В результате было достигнуто соглашение, признавшее право эритрейцев провести референдум о независимости. В мае 1991 года НФОЭ создал временное правительство Эритреи, которое должно было осуществлять управление страной до референдума. Возглавил его Исайяс Афеворки.

Правительство Эфиопии во главе с Мелесом Зенави (по некоторым данным, он и Исайяс Афеворки — братья по отцу) поддержало независимость Эритреи. На референдуме, состоявшемся 23–25 апреля 1993 года, 99,83% эритрейцев проголосовали за независимость страны. 21 мая Исайяс Афеворки, генеральный секретарь НФОЭ, стал президентом, а 24 мая он официально провозгласил независимость Эритреи. 28 мая Организация Объединенных Наций приняла Эритрею в свой состав.

Елена Туева