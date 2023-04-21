Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подал заявление об отставке по итогам проверки по факту жалоб со стороны нескольких его подчиненных на то, что он ведет себя по отношению к ним агрессивно. Об этом сообщает BBC. В полном отчете о проверке, которую проводил юрист Адам Толли, говорится, что господин Рааб неоднократно «вел себя угрожающе в том смысле, что заходил дальше, чем было необходимо или подобало в ситуации с критикой, а также действовал оскорбительно в том смысле, что делал неконструктивные критические комментарии о качестве сделанной работы (независимо от того, была ли оправдана критика вообще в каждом конкретном случае)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доминик Рааб

Фото: Henry Nicholls / Reuters Доминик Рааб

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Первые обвинения в отношении господина Рааба со стороны подчиненных появились осенью 2022 года. Работающие с ним люди утверждали, что он своим поведением создал «культуру страха» на рабочем месте. Доминик Рааб тогда сам призвал провести соответствующую проверку в отношении него, хотя и не признал себя виновным в неподобающих действиях, и пообещал подать в отставку, если какие-то факты неподобающего поведения с его стороны будут выявлены. Факты были выявлены, господин Рааб выполнил свое обещание. Он также принес извинения за то, что мог кому-то «непреднамеренно причинить стресс или оскорбить».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак «с большим сожалением» принял отставку Доминика Рааба и в своем письме к нему отметил, что в процедуре проверки «явно был ряд недочетов», что все эти проблемы «негативно сказались на всех причастных», и «мы должны извлечь из этой ситуации урок того, как лучше действовать в подобных вопросах в будущем».

Алена Миклашевская