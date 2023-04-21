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Новый хозяин Васюринского МПК отказался от банкротства предприятия

Новый собственник Васюринского мясоперерабатывающего комбината ООО «Сити» из Липецка отказался от банкротства предприятия. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из определения Арбитражного суда Краснодарского края, рассматривающего заявление бывшей хозяйки предприятия Татьяны Фурсы о признании Васюринского МПК банкротом, ООО «Сити» направило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с приобретением у бизнеследи прав требования по долгу.

Компания в данный момент не намерена инициировать процедуру банкротства предприятия. «В случае, если ООО «Сити» придется начать процедуру банкротства, то ООО «Сити» обратится с соответствующим заявлением самостоятельно с соблюдением всех требований», - говорится в определении.

Дополнительно отмечается, что на момент рассмотрения дела суд не установил задолженности МПК перед иными кредиторами либо задолженности по обязательным платежам. Сведения об обращениях иных кредиторов к должнику со схожими требованиями о признании банкротом также отсутствуют.

В конце ноября 2022 года Татьяна Фурса взыскала с комбината 8,3 млрд руб. задолженности по кредитному договору. В начале февраля 2023 года она уступила права требования по долгу к предприятию своей бывшей фирме из Липецка ООО «Сити». А в конце марта она обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием о признании предприятия банкротом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до января 2019 года Татьяна Фурса владела 100-процентной долей МПК, которая перешла к ней от экс-депутата ЗСК и бизнесмена Сергея Фурсы. По данным из открытых источников, участники сделки — родственники. После этого собственником комбината стало кипрское Astrea Trading Limited, однако 100-процентная доля компании обременена залогом в пользу Татьяны Фурсы.

ООО «Сити», по информации «Спарка», зарегистрировано в Липецке в 2014 году, занимается покупкой и продажей недвижимости. Первым владельцем фирмы в течение недолгого времени являлась Татьяна Фурса, сейчас собственником компании является Елизавета Козырева.

Михаил Волкодав

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