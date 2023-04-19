США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн

Администрация американского президента Джо Байдена объявила о новой военной помощи Украине. В пакет общей стоимостью $325 млн войдут снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

В тридцать шестой по счету пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS,

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,

ракеты с трубчатым пуском (TOW),

противотанковые комплексы АТ-4,

противотанковые мины,

боеприпасы для преодоления препятствий,

более 9 млн патронов к стрелковому оружию,

высокоточные авиационные боеприпасы,

оборудование для охраны портов и гаваней и другое оборудование.

В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с начала российской военной операции достиг $35,4 млрд. Согласно заявлению американского военного ведомства, с начала президентства Джо Байдена (занял пост главы государства в 2020 году) Украине было выделено $36,1 млрд помощи.

О предыдущем пакете американской военной помощи Украине на $2,6 млрд Пентагон объявил 4 апреля. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения.

10 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы из утечки в Пентагоне сообщила, что Украина испытывает нехватку снарядов для систем ПВО, в результате чего Россия может получить превосходство в воздухе. Из документов следует, что поставленные ВСУ системы Patriot не смогут обеспечить такую же защиту, как установленные сейчас на Украине 25 ЗРК С-300, которые совместно с системами «Бук» составляют 89% средств ПВО Украины средней и большой дальности.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов