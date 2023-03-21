Держатели облигаций Credit Suisse готовят иск против банка

По данным телеканала CNBC, владельцы облигаций швейцарского банка Credit Suisse готовят против него иск. В минувшее воскресенье швейцарский финансовый регулятор FINMA объявил, что стоимость выпущенных банком облигаций типа AT1 на $17 млрд (необеспеченные облигации с бессрочным сроком погашения), скорее всего, будет списана до нуля. Напомним, в минувшие выходные Credit Suisse был экстренно продан другому швейцарскому банку — UBS — из-за многолетних проблем, обострившихся в последние месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lam Yik, Reuters Фото: Lam Yik, Reuters

Аналитики полагают, что держатели акций Credit Suisse, вероятнее всего, получат какие-то выплаты в результате покупки этих ценных бумаг банком UBS. Но держатели облигаций, особенно AT1, считающихся высокорисковыми, вряд ли могут рассчитывать на компенсации. В связи с этим ряд держателей облигаций Credit Suisse уже выразили готовность начать судебное разбирательство. Вчера калифорнийская юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan сообщила о начале переговоров между юристами из Швейцарии, США и Великобритании для «возможного начала судебного разбирательства» от имени владельцев облигаций банка. В свою очередь, инвестиционный директор компании Axiom Alternative Investments Давид Бенаму, владеющий облигациями AT1 от Credit Suisse, заявил, что он готов присоединиться к иску. Он полагает, что, возможно, это сделают и другие держатели облигаций.

Евгений Хвостик