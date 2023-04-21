В Ростове воевавшего за ВСУ россиянина осудили за участие в «Правом секторе»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал россиянина, служившего морским пехотинцем в ВСУ и плененного на заводе «Азовсталь», виновным в участии в экстремистской организации. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным ведомства, 33-летний россиянин служил старшим стрелком в 503-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ (в/ч А 2802). Он был захвачен в плен на территории ПрАО «Металлургический комбинат "Азовсталь"» в городе Мариуполе. По версии следствия, россиянин был причастен к деятельности «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

Уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) в отношении солдата ВСУ было возбуждено в сентябре 2022 года. Он был признан виновным.

Как уточнили в УФСБ «Ъ», данные подсудимого не разглашаются в связи с продолжающимися следственными действиями по обвинению в иных противоправных деяниях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону