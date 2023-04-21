ЦБ Аргентины поднял базовую учетную ставку до 81%

Центральный банк Аргентины вчера вечером объявил о повышении базовой учетной ставки рефинансирования на 3%, до 81%. На эти меры регулятор вынужден пойти в рамках борьбы с инфляцией: в марте она составила 104,3% по сравнению с мартом прошлого года и 7,7% — по сравнению с февралем.

В настоящее время Аргентина занимает второе место в мире по уровню учетной ставки ЦБ. На первом месте с 95% находится Зимбабве, на третьем — Венесуэла с 36%. Также в десятку стран мира с самыми высокими ставками ЦБ входят Узбекистан, Молдова, Мадагаскар, Венгрия, Грузия, Сьерра-Леоне и Уганда.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали повышения ставки в Аргентине с 78% до 81% после выхода данных о мартовской инфляции, ускорившейся из-за низкого урожая сои и кукурузы. Это привело к росту цен на многие продукты питания и снижению курса песо к доллару. С начала года аргентинская валюта подешевела к доллару на 24%.

Евгений Хвостик