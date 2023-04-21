Директор «Новокузнецкого ДРСУ» задержан за стрельбу при обыске в его доме

В четверг в доме гендиректора ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» (входит в кузбасскую группу компаний «Стройдорэкспорт», СДЭ) Григория Макаревича был проведен обыск. Как стало известно “Ъ-Сибирь”, его проводили сотрудники следственного управления СКР по Кемеровской области при силовой поддержке сотрудников ФСБ рано утром, хозяин дома, якобы опасаясь злоумышленников после недавнего убийства в соседних Осинниках, вышел на второй этаж дома и несколько раз выстрелил в воздух.

После обыска господин Макаревич был задержан по обвинению по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Новокузнецкий райсуд вынес решение о его аресте до 20 июня.

Следственные действия в доме гендиректора «Новокузнецкого ДРСУ», а также обыски в головном офисе группы в Кемерове связаны с уголовным преследованием бывшего заместителя начальника управления капитального строительства администрации города Татьяны Сумаковой. В 2019-2021 годах в Новокузнецке проводился капитальный ремонт Бызовского шоссе, в ходе которого «Новокузнецкое ДРСУ», работавшее на объекте как подрядчик, провело валку леса. За нее компания получила переплату в 9 млн руб. «Не там точку поставили», – пояснил “Ъ-Сибирь” источник, знакомый с обстоятельствами дела. Контрольные органы и сотрудники ФСБ ошибку выявили, и подрядчик вернул средства. Татьяна Сумакова в ноябре 2022 года была приговорена за халатность к 8 месяцам условно с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Свою вину она признала. В настоящее время ДРСУ выставлена на оплату пеня в размере 600 тыс. руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово