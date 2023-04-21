WP: США рекомендовали Украине покинуть Бахмут

Администрация США предупреждала власти Украины о том, что украинские войска рискуют оказаться в окружении, если продолжат защищать Бахмут (Артемовск). Вашингтон рекомендовал Киеву оставить город и тем самым сократить потери, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона.

Издание ссылается на документ под грифом «совершенно секретно», в котором говорится, что Вашингтон предупреждает Киев о постоянном продвижении российских войск под Бахмутом, которое продолжается с ноября, и солдаты Вооруженных сил Украины окажутся «под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца», передает WP. Когда был выпущен документ, не уточняется.

Бахмут расположен в 60 км к северу от Донецка. Бои за него продолжаются более полугода. Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», силы которой ведут бои, сравнивал ситуацию там с мясорубкой. NYT со ссылкой на слитые данные американских военных сообщала, что ВСУ в боях за Бахмут столкнулись с нехваткой боеприпасов и ранением множества солдат, в связи с чем командование предлагало перебросить в город элитные подразделения. Согласно документам, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов охарактеризовал положение Украины в городе как катастрофическое.

Эрдни Кагалтынов