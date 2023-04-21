Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WP: США рекомендовали Украине покинуть Бахмут

Администрация США предупреждала власти Украины о том, что украинские войска рискуют оказаться в окружении, если продолжат защищать Бахмут (Артемовск). Вашингтон рекомендовал Киеву оставить город и тем самым сократить потери, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона.

Издание ссылается на документ под грифом «совершенно секретно», в котором говорится, что Вашингтон предупреждает Киев о постоянном продвижении российских войск под Бахмутом, которое продолжается с ноября, и солдаты Вооруженных сил Украины окажутся «под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца», передает WP. Когда был выпущен документ, не уточняется.

Бахмут расположен в 60 км к северу от Донецка. Бои за него продолжаются более полугода. Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», силы которой ведут бои, сравнивал ситуацию там с мясорубкой. NYT со ссылкой на слитые данные американских военных сообщала, что ВСУ в боях за Бахмут столкнулись с нехваткой боеприпасов и ранением множества солдат, в связи с чем командование предлагало перебросить в город элитные подразделения. Согласно документам, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов охарактеризовал положение Украины в городе как катастрофическое.

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...