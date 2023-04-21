Ракету Starship уничтожили намеренно из-за проблем с двигателями и потери высоты

Ракета-носитель Starship, взорвавшаяся вчера, 20 апреля, через несколько минут после начала полета, была уничтожена специально из-за проблем с двигателями и потери высоты. Об этом сообщили в компании SpaceX, которая проектировала ракету.

«У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты, и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю»,— отметили в компании.

Как уточнили в SpaceX, в соответствии со стандартной процедурой площадка запуска Starship, а также прилегающая к ней территория были перекрыты задолго до начала испытания. «Мы ожидаем, что дорога и пляж рядом с площадкой останутся закрытыми до завтра»,— сообщили в компании.

Отдел управления чрезвычайными ситуациями округа Кэмерон (штат Техас) заявил, что в городе Порт-Исабель, расположенном примерно в 8 км от площадки SpaceX, дома и другие объекты инфраструктуры покрылись песком и частицами земли, которые были подняты в воздух после запуска ракеты.

Первый испытательный полет ракеты-носителя Starship состоялся днем 20 апреля. Через несколько минут после запуска и достижения высоты в 38 км аппарат начал вращаться и взорвался. Изначально тестовый запуск ракеты был запланирован на 17 апреля. Тогда испытания перенесли из-за проблемы с герметизацией.

Милена Костерева