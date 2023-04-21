Арендаторы вернулись в дорогие квартиры

Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы, который еще год назад испытывал серьезный отток клиентов, изменилась в первом квартале. Число запросов на съем высокобюджетного жилья за три первых месяца этого года выросло на 15–17%, а объем предложения стабилизировался. Собственники квартир в Хамовниках — районе, традиционно популярном у обеспеченных россиян,— теперь даже отказываются предоставлять дисконты арендаторам, чего не было еще прошлой весной. Но на Чистых прудах жилье все еще сдается со скидками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За первый квартал число запросов на аренду высокобюджетной недвижимости (от 150 тыс. руб. в месяц) в Москве выросло на 15% год к году, подсчитали в NF Group. В Intermark Real Estate отмечают рост на 20% год к году. Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов добавляет, что в апреле спрос вырос еще на 10–15% относительно марта. Такая динамика, по данным NF Group, привела к сокращению предложения на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, и объем предложения примерно сопоставим со значениями начала прошлого года. В Intermark Real Estate отмечают снижение экспозиции на 17% за квартал. «Хорошие предложения стали быстро вымываться с рынка»,— говорит директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова.

Наблюдаемое сейчас оживление — разворот тренда: в прошлом году объем предложения постоянно рос, а спрос сокращался из-за отъезда обеспеченных россиян за рубеж после начала военного конфликта между РФ и Украиной. «В мае 2022 года в столице предлагалось в 2,5 раза больше квартир в аренду, чем в январе»,— вспоминает руководитель отдела аренды Barnes International Moscow Роман Гаязов. Текущая динамика, по мнению господина Родионова, продиктована постепенной адаптацией к ситуации: «Очевидно возобновление обратной релокации, ее темпы нарастают». Гендиректор Kalinka Moscow Алексей Чумалов тоже заметил возвращение части арендаторов, но пока не готов говорить об устойчивом росте.

Партнер NF Group Андрей Соловьев не исключает и возвращение в Россию некоторых клиентов-экспатов. Готовность к переезду в Москву для работы обсуждается, к примеру, и на форуме Reddit, где на прошлой неделе один из иностранных пользователей интересовался условиями для оставшихся в городе экспатов. Живущие в Москве иностранцы ответили, что многие возвращаются, а некоторые только приехали, чтобы заниматься бизнесом. Однако в общем объеме спроса зарубежные арендаторы сейчас формируют около 10% заявок против 30% до начала прошлогоднего массового оттока с российского рынка зарубежных компаний, свидетельствуют данные NF Group. В основном сейчас речь идет о выходцах из Турции, Южной Кореи и ЮАР. Юлия Куликова обращается внимание на небольшой приток арендаторов из Казахстана и Армении. Владимир Родионов отмечает запросы выходцев из стран Азии и Африки. Но в целом иностранцы, по его оценкам, формируют только 3–5% спроса.

Представитель AREA Григорий Ашихмин говорит о большом числе арендаторов высокобюджетного жилья из регионов России, на которых приходится восемь из десяти клиентов. По его словам, сейчас спрос растет на квартиры площадью 60–70 кв. м с суммой аренды в 500–600 тыс. руб. в месяц. Для таких клиентов исключены варианты с устаревшей отделкой даже в случае расположения на Патриарших прудах, замечает он.

Оживление на рынке высокобюджетной аренды пока не привело к пересмотру ставок. Средний бюджет предложения по итогам первого квартала в Intermark Real Estate оценивают в 329 тыс. руб. в месяц (в выборку компании попадают объекты со ставкой от 100 тыс. руб.). Это на 17% ниже год к году, но на 2% превышает значение четвертого квартала. Госпожа Куликова обращает внимание на стабилизацию цен в районах, популярных у обеспеченных россиян: это Хамовники, Остоженка, Фрунзенская набережная. В районе Чистых прудов и Покровском-Стрешневе, где жилье часто снимали иностранцы, сохраняются дисконты на аренду. Андрей Соловьев обращает внимание на возвращение на рынок части объектов, ранее снятых с экспозиции. А господин Родионов указывает на окончание отделочных работ в новых проектах элитных домов, где лоты были куплены инвесторами на волне спроса.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев