Фамильные ценности

КПРФ определилась со своим кандидатом в мэры Москвы на осенних выборах: с высокой долей вероятности в них примет участие внук лидера Компартии и депутат Мосгордумы (МГД) Леонид Зюганов. В шорт-листе потенциальных выдвиженцев, который фигурировал в СМИ с начала года, этого политика не было, но в руководстве КПРФ уверяют, что на этапе обсуждения он присутствовал во всех списках. По мнению экспертов, для коммунистов на этих выборах умеренный и готовый к компромиссам Леонид Зюганов — лучший вариант: за счет известной фамилии и поддержки ядерного электората КПРФ он имеет все шансы на второе место, но серьезной конкуренции действующему мэру Сергею Собянину не составит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава московских коммунистов и лидер фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин пояснил «Ъ», что решение выдвинуть Леонида Зюганова в мэры Москвы было единогласно принято 19 апреля на кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ. Основные аргументы в его пользу — это десятилетний опыт работы в КПРФ, восьмилетний стаж депутата МГД и руководство постоянной комиссией МГД по науке и промышленности, отметил господин Зубрилин. Кроме того, по его словам, этот политик имеет «огромную поддержку» в первичных отделениях КПРФ.

Леонид Зюганов родился в 1988 году в Москве, в 2010-м окончил социологический факультет МГУ. Согласно официальной биографии на сайте МГД, сразу после вуза он стал помощником депутата Госдумы от КПРФ Сергея Собко, с 2012 года работал помощником лидера фракции в МГД Андрея Клычкова, а в 2014 году впервые избрался в МГД, возглавив там комиссию по науке и промышленности. После назначения господина Клычкова врио губернатора Орловской области и до окончания созыва господин Зюганов возглавлял фракцию КПРФ в МГД, а в 2019 году, переизбравшись депутатом, стал зампредом фракции и сохранил должность главы комиссии по науке и промышленности.

Отметим, что КПРФ первой среди парламентской оппозиции назвала потенциальных кандидатов в мэры Москвы. Их фамилии начали появляться в СМИ в январе: среди десятка претендентов фигурировали, в частности, Николай Зубрилин и другие депутаты МГД, включая Леонида Зюганова, экс-депутат Госдумы и бывший лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин, губернатор Андрей Клычков, а также действующие депутаты Госдумы Вадим Кумин, Денис Парфенов и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Трое последних вошли в шорт-лист наиболее вероятных кандидатов, но, как позже говорил «Ъ» источник, близкий к руководству КПРФ, вероятность выдвижения господина Афонина снизилась из-за его загруженности в партии (он курирует региональные выборы).

По сведениям источников «Ъ», из названных политиков для мэрии был бы предпочтительнее Вадим Кумин, который уже участвовал в прошлых выборах мэра-2018.

Николай Зубрилин сообщил «Ъ», что в КПРФ обсуждали 13 кандидатур, но в итоге решили сделать ставку на опыт работы в Москве и молодость. По его словам, официально кандидата в мэры от КПРФ выдвинет конференция столичного отделения, предварительно запанированная на конец мая — начало июня.

Юрий Афонин рассказал «Ъ», что на этапе обсуждения Леонид Зюганов в той или иной мере фигурировал во всех списках кандидатов, и ряд местных организаций предлагали выдвинуть именно его. «Лично мое мнение — я всегда считал, что в Москве кандидатом должен быть человек, который хорошо знает регион и работает в нем, хорошо воспринимается партийной организацией. К тому же в Москве высокий запрос на обновление, на образ будущего, и Леонид Зюганов ему соответствует. Он уже не юноша, но при этом человек нового, молодого поколения»,— отметил он.

Получить комментарий самого Леонида Зюганова на момент публикации материала «Ъ» не удалось.

По мнению источника «Ъ», знакомого с ситуацией в Москве, у лидера КПРФ Геннадия Зюганова есть понимание, что выдвижение в мэры для его внука — это шанс сделать рывок в карьере.

«Участие в крупных громких выборах рядом с сильными игроками — это шанс для дальнейшего перехода на федеральный уровень. Очевидно, что это история про преемственность»,— считает собеседник «Ъ». По его словам, в мэрии Леонида Зюганова считают умеренным и конструктивным политиком: «Поэтому если московский горком КПРФ поддерживает фигуру, которая не является радикальной, то решение о выдвижении Леонида Зюганова остается сугубо прерогативой КПРФ».

Политолог Константин Калачев называет кандидатуру умеренного и готового к компромиссам Леонида Зюганова лучшим вариантом для кампании КПРФ в Москве. «Ведь задача на этих выборах — собрать голоса не только коммунистов и радикальных левых, но и москвичей, готовых проголосовать за конструктивную оппозицию»,— поясняет эксперт. По его мнению, если господин Зюганов-младший займет достойное второе место на выборах мэра Москвы, то это закрепит его роль в партии. «Но именно тут я вижу уязвимость. Трудовые династии политиков у нас непопулярны. Россия не Америка. Предположение, что Зюганов хочет раскрутить внука, чтобы по наследству передать ему КПРФ, может подрубить шансы кандидата»,— предполагает эксперт.

По оценке политолога Алексея Макаркина, Леонид Зюганов имеет высокие шансы на второе место за счет ядерного электората КПРФ, который больше, чем у других оппозиционных партий, и благодаря известной фамилии. «При этом серьезной конкуренции Сергею Собянину (мэр еще не заявлял об участии в выборах, но, по словам источника «Ъ», такое намерение у него есть.— “Ъ”) он не составит, потому что если ситуация не экстренная (вроде пенсионной реформы 2018 года), то массовый избиратель подходит к голосованию рационально и руководствуется тем, на что способен тот или иной кандидат в качестве руководителя региона»,— рассуждает эксперт. По его мнению, свою кампанию господин Зюганов будет вести аккуратно, как и работу в МГД, чтобы не испортить ни с кем отношения. При этом избирателей с демократическими взглядами кандидатура Леонида Зюганова вряд ли привлечет, и они, скорее всего, вовсе не пойдут на выборы, резюмирует политолог.

Елена Рожкова