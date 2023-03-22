Либерал-демократы ставят на молодость

ЛДПР панирует выдвинуть в мэры Москвы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который дважды баллотировался в Мосгордуму и три года возглавлял столичное отделение партии. Ранее со своим кандидатом определилась «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП), которую на сентябрьских выборах будет представлять депутат Госдумы и лидер московского отделения Дмитрий Гусев. Политолог считает господина Чернышова оптимальным для ЛДПР кандидатом за счет трех преимуществ: возраста, образования и давней связи с Москвой. Но даже за третье место ему еще придется побороться, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Чернышов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Борис Чернышов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О предстоящем выдвижении Бориса Чернышова в мэры Москвы журналистам сообщил 21 марта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко пояснил “Ъ”, что решение пока предварительное, а окончательное будет принимать высший совет партии «в установленные законодательством сроки». По словам господина Диденко, среди рассматриваемых кандидатур также нынешний лидер столичных либерал-демократов Дмитрий Кошлаков-Крестовский, депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Андрей Свинцов, но кандидатура Бориса Чернышова все же приоритетна.

«Борис Александрович (Чернышов.— “Ъ”) имеет управленческий опыт, он состоялся как координатор регионального отделения в родном Воронеже, потом приехал для учебы в вузе в Москву, руководил столичной ячейкой партии, которая всегда была в зоне повышенного внимания со стороны руководящих органов»,— рассказал Алексей Диденко. Сам господин Чернышов заявил «РИА Новости», что уже сообщил о выдвижении своим близким и они его поддержали. «С их поддержкой я уверен в успехе. Благодарен руководству ЛДПР, лидеру партии Леониду Эдуардовичу Слуцкому, членам партии в столице, которые также будут мне помогать в этом процессе»,— отметил он.

Борис Чернышов родился в 1991 году в Воронеже, в 2013–2016 годах был координатором московского отделения ЛДПР, дважды неудачно баллотировался в Мосгордуму (в 2014 и 2019 годах). В 2016 году он избрался в Госдуму по партсписку как лидер московской региональной группы. В 2020 году господин Чернышов был назначен заместителем руководителя Рособрнадзора, но уже в 2021-м снова избрался в Госдуму уже по общефедеральной части списка. На посту вице-спикера он курирует комитеты по молодежной политике и по развитию гражданского общества. Кроме того, Борис Чернышов является выпускником так называемой школы губернаторов — программы подготовки управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС, чьи слушатели нередко назначаются главами регионов.

В случае выдвижения вице-спикер Чернышов будет самым «статусным» кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР. На двух предыдущих выборах партию представлял нынешний глава Хабаровского края Михаил Дегтярев: в 2013 году — как рядовой депутат Госдумы (занял пятое место с 2,86% голосов), а в 2018-м — как глава думского комитета по физкультуре и спорту (6,72% и четвертое место).

ЛДПР стала второй партией, объявившей своего кандидата в столичные градоначальники. Ранее, в середине февраля, лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил, что его партия выдвинет в мэры депутата Госдумы и главу московского отделения Дмитрия Гусева. В КПРФ пока назвали лишь шорт-лист «кандидатов в кандидаты», среди которых наиболее вероятными претендентами считаются депутаты Госдумы Денис Парфенов, Вадим Кумин и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Впрочем, как сообщил “Ъ” источник, близкий к руководству Компартии, вероятность выдвижения в мэры господина Афонина в последнее время снизилась. Он курирует в партии региональные выборы, которые в этом году ожидаются непростыми, и поэтому, скорее всего, сосредоточит свои усилия на этой работе, пояснил собеседник “Ъ”.

Еще одна оппозиционная парламентская партия — «Новые люди» — еще не называла потенциальных кандидатов в мэры. Действующий градоначальник Сергей Собянин о своем участии выборах тоже пока не заявлял, однако, как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на осведомленный источник, такое намерение у него есть.

На выборах мэра Москвы второе и третье места тоже можно считать призовыми, полагает политолог Константин Калачев, и «третье место для ЛДПР в столице было бы серьезным успехом, подтверждающим возможности партии». По мнению эксперта, у Бориса Чернышова есть три достоинства: возраст, образование и давняя связь с Москвой, где он имеет представление о городской повестке, запросах избирателей, каналах коммуникации. Кроме того, господин Чернышов является для ЛДПР хорошим кандидатом за счет рабочих отношений с мэрией, добавляет господин Калачев. Однако за место в первой тройке ему еще придется побороться с выдвиженцами КПРФ и «Новых людей», прогнозирует политолог.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров