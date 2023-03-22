Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Либерал-демократы ставят на молодость

Кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР может стать 31-летний вице-спикер Госдумы

ЛДПР панирует выдвинуть в мэры Москвы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который дважды баллотировался в Мосгордуму и три года возглавлял столичное отделение партии. Ранее со своим кандидатом определилась «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП), которую на сентябрьских выборах будет представлять депутат Госдумы и лидер московского отделения Дмитрий Гусев. Политолог считает господина Чернышова оптимальным для ЛДПР кандидатом за счет трех преимуществ: возраста, образования и давней связи с Москвой. Но даже за третье место ему еще придется побороться, предупреждает эксперт.

Борис Чернышов

Борис Чернышов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Борис Чернышов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О предстоящем выдвижении Бориса Чернышова в мэры Москвы журналистам сообщил 21 марта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко пояснил “Ъ”, что решение пока предварительное, а окончательное будет принимать высший совет партии «в установленные законодательством сроки». По словам господина Диденко, среди рассматриваемых кандидатур также нынешний лидер столичных либерал-демократов Дмитрий Кошлаков-Крестовский, депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Андрей Свинцов, но кандидатура Бориса Чернышова все же приоритетна.

«Борис Александрович (Чернышов.— “Ъ”) имеет управленческий опыт, он состоялся как координатор регионального отделения в родном Воронеже, потом приехал для учебы в вузе в Москву, руководил столичной ячейкой партии, которая всегда была в зоне повышенного внимания со стороны руководящих органов»,— рассказал Алексей Диденко. Сам господин Чернышов заявил «РИА Новости», что уже сообщил о выдвижении своим близким и они его поддержали. «С их поддержкой я уверен в успехе. Благодарен руководству ЛДПР, лидеру партии Леониду Эдуардовичу Слуцкому, членам партии в столице, которые также будут мне помогать в этом процессе»,— отметил он.

Борис Чернышов родился в 1991 году в Воронеже, в 2013–2016 годах был координатором московского отделения ЛДПР, дважды неудачно баллотировался в Мосгордуму (в 2014 и 2019 годах). В 2016 году он избрался в Госдуму по партсписку как лидер московской региональной группы. В 2020 году господин Чернышов был назначен заместителем руководителя Рособрнадзора, но уже в 2021-м снова избрался в Госдуму уже по общефедеральной части списка. На посту вице-спикера он курирует комитеты по молодежной политике и по развитию гражданского общества. Кроме того, Борис Чернышов является выпускником так называемой школы губернаторов — программы подготовки управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС, чьи слушатели нередко назначаются главами регионов.

В случае выдвижения вице-спикер Чернышов будет самым «статусным» кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР. На двух предыдущих выборах партию представлял нынешний глава Хабаровского края Михаил Дегтярев: в 2013 году — как рядовой депутат Госдумы (занял пятое место с 2,86% голосов), а в 2018-м — как глава думского комитета по физкультуре и спорту (6,72% и четвертое место).

ЛДПР стала второй партией, объявившей своего кандидата в столичные градоначальники. Ранее, в середине февраля, лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил, что его партия выдвинет в мэры депутата Госдумы и главу московского отделения Дмитрия Гусева. В КПРФ пока назвали лишь шорт-лист «кандидатов в кандидаты», среди которых наиболее вероятными претендентами считаются депутаты Госдумы Денис Парфенов, Вадим Кумин и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Впрочем, как сообщил “Ъ” источник, близкий к руководству Компартии, вероятность выдвижения в мэры господина Афонина в последнее время снизилась. Он курирует в партии региональные выборы, которые в этом году ожидаются непростыми, и поэтому, скорее всего, сосредоточит свои усилия на этой работе, пояснил собеседник “Ъ”.

Еще одна оппозиционная парламентская партия — «Новые люди» — еще не называла потенциальных кандидатов в мэры. Действующий градоначальник Сергей Собянин о своем участии выборах тоже пока не заявлял, однако, как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на осведомленный источник, такое намерение у него есть.

На выборах мэра Москвы второе и третье места тоже можно считать призовыми, полагает политолог Константин Калачев, и «третье место для ЛДПР в столице было бы серьезным успехом, подтверждающим возможности партии». По мнению эксперта, у Бориса Чернышова есть три достоинства: возраст, образование и давняя связь с Москвой, где он имеет представление о городской повестке, запросах избирателей, каналах коммуникации. Кроме того, господин Чернышов является для ЛДПР хорошим кандидатом за счет рабочих отношений с мэрией, добавляет господин Калачев. Однако за место в первой тройке ему еще придется побороться с выдвиженцами КПРФ и «Новых людей», прогнозирует политолог.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...