«Терпеть надо с любовью»

Завтра «Зенит» проведет матч с «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и будет одной из центральных в 24-м туре. Болельщики «Зенита» ждут реванша за поражение от бело-голубых в кубковом матче, состоявшемся в марте. Но еще больше — красивой игры: команда из Петербурга давно ее не показывала. Хотя главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Семак не согласился с тем, что «Зенит» играет в этом сезоне хуже, чем в предыдущих

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Сергей Семак не согласился с тем, что «Зенит» играет в этом сезоне хуже, чем в предыдущих

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На пресс-конференции перед матчем с московским «Динамо» Сергею Семаку задали два вопроса, которые ему наверняка не понравились. Хотя трудно сказать, что тренеру «Зенита» нравится, а что — нет: он никогда не дает этого понять. Первый вопрос касался того, как можно оценить качество матчей «Зенита» в этом году, если брать от варианта «ничего не получилось» до варианта «получилось все». Семак не согласился с тем, что «Зенит» играет в этом сезоне хуже, чем в предыдущих. Он сказал, что команда проводит «хороший и уверенный сезон». А максимальное удовлетворение от игры получить трудно — на это могут рассчитывать разве что болельщики «Манчестер Сити» и «Баварии». Эти клубы почти всегда показывают яркий, доминирующий футбол.

Возможно, Сергей Семак не расслышал вопрос — речь шла именно о матчах этого года. В 2023-м «Зенит» не выглядит впечатляюще с точки зрения качества игры. Можно вспомнить хороший второй тайм против «Локомотива», когда сине-бело-голубые победили 2:1 в Москве. Была не очень убедительная победа дома над «Химками» 3:2, дежурная — над «Уралом» 2:0, поражение в гостях от ЦСКА — 0:1. Это в чемпионате России. Из Кубка «Зенит» вылетел, проиграв на своем стадионе московскому «Динамо» в серии пенальти. Но главное — в этих матчах петербуржцы не показывали очень уж содержательного футбола. На лидирующих позициях команды из города на Неве это никак не сказалось — соперники не могут к ней приблизиться, поскольку сами теряют очки. То же «Динамо» отстает от «Зенита» на 16 баллов. В предыдущем туре пытался остановить сине-бело-голубых «Ростов», идущий вторым в чемпионате, но матч на его арене завершился нулевой ничьей. Опять-таки сама игра ничем не запомнилась.

Второй вопрос, заданный вчера Семаку, касался возможных реформ в чемпионате. Сейчас рассматриваются разные варианты его проведения на будущий сезон — может быть, с плей-офф или с третьим кругом, в котором команды будут разделены на группы. Когда наставника «Зенита» спросили, оживят ли такие форматы интригу в чемпионате, он удивился: а что, дескать, чемпионаты Италии и Испании разве смотреть не интересно? В одном с большим преимуществом лидирует «Наполи», в другом — «Барселона». Семак даже сказал, что такие вопросы могут задавать журналисты, испытывающие предубеждение или негатив по отношению к «Зениту». И выдал нечто из репертуара Владимира Путина. «Терпеть надо с любовью»,— сказал Семак. Было не очень понятно, что надо терпеть и кого любить. Но тренер явно дал понять, что не стоит умалять заслуг «Зенита», какую бы игру он ни показывал и какие бы соперники его ни окружали. А те в этом сезоне, как и в предыдущих, не блещут. Может, «Зениту» по этой причине и не приходится включать максимальные обороты.

Сейчас команда из Петербурга претендует на пятый подряд чемпионский титул под руководством Сергея Семака. Он позволит разместить на форме «Зенита» вторую звезду — знак отличия, которым отмечается команда, одержавшая в чемпионате пять побед.

Московское «Динамо» отпраздновало на днях 100-летний юбилей — клуб был создан 18 апреля 1923 года. Матч против «Зенита» — первый из тех, что бело-голубые проведут в новом для себя столетии. Поэтому их мотивация в субботу будет запредельная. К тому же «Зениту» хочется реабилитироваться перед зрителями за поражение в кубковом матче. Хотя Сергей Семак не считает, что в команде есть реваншистские настроения.

«Мы хотим просто выйти и показать хороший футбол. Это наша задача в каждом матче. Со времени кубковой встречи команды не изменились кардинально: мы знаем, как играет "Динамо", они знают, как играем мы. У нас вернулись в строй несколько важных игроков. Нас ждет очень тяжелый матч»,— сказал тренер «Зенита».

Кирилл Легков