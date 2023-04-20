Минцифры обеспокоилось ростом цен на подключение операторов связи к электросетям

В Минцифры заявили «Ъ», что обеспокоены ростом стоимости подключения сетей связи к электросетям после получения соответствующего письма от крупных российских операторов связи и полностью их поддерживают. В министерстве уточнили, что «отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов», стоимость которых выросла в 40–60 раз. В связи с этим Минцифры намерено провести анализ влияния отмены льготных тарифов на возможное повышение стоимости услуг фиксированной и мобильной связи.

Ранее, 20 апреля, РБК писал, что крупные российские операторы связи и башенной инфраструктуры («Вымпелком», МТС, «МегаФон», «Сервис-Телеком» и «Новые башни») направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором пожаловались на рост тарифов на присоединение объектов связи к электросетям. В письме утверждается, что в результате вступившего в силу с июня 2022 года постановления правительства об отмене льготного технологического присоединения к электросетям (см. «Ъ» от 4 июля 2022 года) стоимость присоединения объектов связи к электросетям мощностью 15 кВт многократно увеличилась и продолжит расти.

В «Вымпелкоме» «Ъ» сказали, что резкий рост расходов на электроэнергию и прочие составляющие «не является положительным фактором для работы сетей связи». МТС отметила, что целесообразно вернуться к правилам, которые действовали до внесенных правительством изменений об отмене льготных присоединений к сетям: «Отмена льготной ставки на присоединение объектов инфраструктуры операторов усложняет установку и запуск в эксплуатацию новых базовых станций». В «МегаФоне» сказали, что резкое увеличение тарифов на присоединение к электросетям действительно существенно влияет на стоимость строительства новых объектов связи: «В ряде регионов страны это нововведение уже доводит затраты оператора связи до 2 млн руб. на один объект». Суммарно, добавили в компании, к 2024 году отрасль связи по новым правилам вынуждена будет увеличить статью расходов на подключение к электросетям более чем в десять раз, с текущих 450 млн руб. в год до порядка 5 млрд руб. В Tele2 не ответили «Ъ».

Вадим Красников