Беглого банкира хотят заставить отвечать имуществом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 апреля по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления обанкротившегося АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП), экс-сенатора от Ульяновской области Сергея Бажанова, а также его жену Татьяну Бажанову, которая занимала должность главы совета директоров банка. Два года назад господин Бажанов, находящийся за границей, был заочно арестован судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а позже объявлен в международный розыск. Сейчас предприниматель по-прежнему находится за пределами РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Июнь 2015 г. Президент, Председатель Совета директоров Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергей Бажанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Июнь 2015 г. Президент, Председатель Совета директоров Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергей Бажанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно сведениям о ходе конкурсного производства в отношении МБСП по состоянию на 1 марта 2023 года (документ имеется в редакции “Ъ”), количество кредиторов составляет 1916 физических и юридических лиц. Общая сумма установленных требований задолженности перед ними — свыше 22 млрд рублей. На данный момент агентству удалось вернуть кредиторам более 7 млрд рублей. Оставшийся потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 14,9 млрд рублей.

Как пояснили в государственной корпорации, на ухудшение финансового положения МБСП повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, приобретение неликвидных ценных бумаг, а также ряд других нарушений.

В октябре 2018 года Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у МБСП на проведение банковских операций по причине выбранной финансовой организацией «рискованной бизнес-модели», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам».

Как ранее сообщал “Ъ”, перед отзывом лицензии АСВ обнаружило операции, имеющие признаки вывода активов. «Дыру» в капитале банка в 2019 году оценили в 13,1 млрд рублей. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф» (владело около 7% МБСП) дошло до Верховного суда РФ, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако закон встал на сторону ЦБ.

После банкротства МБСП в отношении Сергея Бажанова возбудили два уголовных дела: фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), а также мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2021 году ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления и позже объявили в международный розыск. В настоящий момент семейная пара Бажановых находится за пределами России.

В 2021 году адвокат Сергея Бажанова Александр Мелешко сообщил “Ъ”, что оснований полагать, что банкир скрывается от следствия, нет. Однако вчера, 20 апреля 2023 года, юрист заявил «Ъ-СПб», что в вопросе, связанном с его подзащитным, Интерпол после рассмотрения соответствующих запросов от властей РФ занял позицию, что «российскому следствию доверять не приходится».

«Не я, а Интерпол так полагает. Мое мнение уже не имеет значения. Высказались куда более авторитетные инстанции»,— подчеркнул собеседник.

Андрей Кучеров