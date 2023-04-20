В Смольном также отрицают рассылку электронных повесток

Смольный отрицает начало направления повесток в электронном виде через портал Госуслуг, сообщили 20 апреля в пресс-службе правительства Петербурга.

«В мессенджерах и соцсетях появилась информация о том, что жители нашего города получат электронные повестки на портале Госуслуги. Информация не соответствует действительности»,— отметили в Смольном.

Напомним, что ранее в Минцифры заявили, что электронные повестки не распространяют. Как уточнили в ведомстве, для старта рассылки необходимо принятие отдельного нормативного акта. При этом сегодня, 20 апреля, главный военком города Петербурга Сергей Качковский сообщил, что в городе начали отправлять повестки в Госуслугах.

Подобнее о цифровом учете военнообязанных и запрете выезда из страны — в материале «Не думай о повестках свысока».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте